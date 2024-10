La FIDO Alliance ha recentemente annunciato nuove specifiche per le passkey, la tecnologia di autenticazione che mira ormai da qualche anno a sostituire le tradizionali password con metodi più sicuri come chiavi di sicurezza o dati biometrici. Le passkey stanno diventando sempre più popolari tra le aziende tecnologiche, con Apple che le ha introdotte su iOS 16 nel 2022, ma anche Google e servizi vari. Tuttavia, finora, non era possibile trasferirle tra diversi gestori di password. Questa limitazione verrà superata con l’introduzione delle nuove specifiche.

Le nuove specifiche: CXP e CXF

La principale innovazione riguarda l’introduzione del Credential Exchange Protocol (CXP) e del Credential Exchange Format (CXF). Questi formati sono progettati per garantire il trasferimento sicuro delle passkey e di altre credenziali tra servizi di gestione password diversi. A differenza degli attuali file CSV utilizzati per l’importazione e l’esportazione, che non garantiscono elevati standard di sicurezza, i nuovi formati saranno crittografati, assicurando una maggiore protezione per gli utenti.

Questa novità rappresenta un passo significativo per migliorare l’esperienza dell’utente, permettendo di scegliere il gestore di credenziali preferito e di passare da un provider all’altro senza difficoltà. Tra le aziende che hanno contribuito allo sviluppo di queste specifiche figurano 1Password, Dashlane, Bitwarden, Google e NordPass. Anche se Apple non è stata menzionata esplicitamente nell’annuncio, essendo membro della FIDO Alliance, dovrebbe e potrebbe adottare in futuro questi nuovi standard.

Quando diventeranno operative le nuove specifiche e prospettive future

Nonostante l’annuncio, le nuove specifiche non saranno disponibili a breve. Attualmente, sono ancora in fase di bozza e richiederanno ulteriori revisioni prima di essere implementate. Tuttavia, con l’aumento dell’adozione delle passkey, che sono state attivate da oltre 175 milioni di clienti Amazon, queste specifiche potrebbero diventare cruciali per il futuro dell’autenticazione online. Una volta standardizzate, le specifiche saranno aperte e disponibili per tutti i provider di credenziali, rendendo il processo di importazione ed esportazione delle passkey sicuro e accessibile a tutti gli utenti.