Nella giornata di oggi, 18 ottobre, il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato i nuovi test di IT-alert, il sistema di allarme pubblico italiano attivo dallo scorso febbraio, ma ancora in fase di sperimentazione. Si riparte il prossimo 23 ottobre con le prime simulazioni, per poi andare avanti con altri tre test fino al 20 novembre. Intanto, ecco un breve riepilogo con le informazioni da sapere.

Il calendario dei test di IT-alert fino al 20 novembre 2024

Sono tre le aree coinvolte in questa nuova tornata di test di IT-alert: Toscana, Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano. Il 23 ottobre, alle ore 10:00 del mattino, i messaggi di test del sistema di allarme pubblico verranno inviati ai cellulari di chi si troverà nei pressi della Diga di Santa Luce, in provincia di Pisa, più precisamente nelle aree dei comuni di Castellina Marittima, Rosignano Marittimo e Santa Luce.

I test di IT-alert coinvolgeranno poi la Lombardia per due settimane di fila. Il primo appuntamento è in programma il 30 ottobre, sempre alle ore 10:00 del mattino, e riguarderà la Diga di Sucotto, in provincia di Bergamo. In questo caso sono molti di più i comuni interessati: Albino, Ardesio, Casnigo, Cene, Clusone, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Gromo, Nembro, Parre Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Valgoglio, Vertova e Villa d’Ogna.

Stesso scenario di test “Collasso di grandi dighe” anche sei giorni dopo, alle ore 10:00 del 5 novembre, simulazione che riguarda la Diga di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. Questi sono i comuni interessati: Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Cassano d’Adda, Fara Gera d’Adda, Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda.

Questa nuova serie di test si concluderà il 20 novembre, con la simulazione dello scenario “Incidente industriale rilevante” in programma, anche stavolta, alle 0re 10:00 del mattino. IT-alert invierà i messaggi per la simulazione di un incidente alla Elektrisola Altesina di Campo Tures, in provincia di Bolzano e, come tutti gli altri test menzionati, arriverà sui cellulari accesi e reperibili di chi si troverà nelle aree nei paraggi dell’incidente simulato.

A seguire un messaggio di esempio dei test di IT-alert:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Come viene indicato nei messaggi, le persone che si trovano nei territori coinvolti dalla sperimentazione sono come al solito invitati a compilare i questionari che saranno accessibili dalle homepage del sito di IT-alert, da compilare anche nel caso in cui non si dovessero ricevere tali messaggi, azione importante proprio per aiutare il Dipartimento della Protezione Civile a migliorare il sistema di allarme pubblico che, lo ricordiamo, serve a informare tempestivamente le persone in caso di situazioni di potenziali pericoli.

Per maggiori informazioni su IT-alert è possibile visitare questa pagina del sito web, mentre qui ci sono altri dettagli relativi a questa nuova fase di sperimentazione.