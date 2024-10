Oggi, martedì 15 ottobre a Cernobbio, in provincia di Como, è in corso il G7 su Tecnologia e Digitale, giorno in cui arrivano anche nuove informazioni sulla disponibilità di IT-Wallet. Si tratta del Sistema di portafoglio digitale italiano, nome ufficiale di uno strumento contenente alcuni documenti in versione digitale, sistema integrato nell’app IO nato quasi un anno fa ma ancora in fase di sperimentazione, iniziata per alcuni utenti lo scorso 15 luglio e che, fra pochi giorni, si allargherà a più persone.

Come funziona IT-Wallet e quando sarà disponibile

Secondo Repubblica, i test di IT-Wallet si estenderanno in maniera graduale già nelle prossime settimane in quest’ordine: da mercoledì 23 ottobre 50.000 persone potranno accedere al portafoglio digitale e inserire le versioni digitali di alcuni documenti, IT-Wallet che diverrà accessibile a 250.000 persone dal 6 novembre e a un milione dal 20 novembre. Un percorso di sviluppo necessario per migliorare e ottimizzare IT-Wallet , che sarà disponibile per tutti entro giovedì 5 dicembre 2024, nel caso in cui non emergano problemi significativi.

Nei prossimi giorni, le persone interessate da questa fase di test è probabile vedranno comparire nell’app IO un messaggio dedicato con le istruzioni per caricare le versioni digitali dei primi documenti coinvolti, che non avranno tuttavia alcun valore legale fino alla disponibilità effettiva di IT-Wallet. Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione e alla tecnologia, in occasione della conferenza stampa odierna, ha chiarito che non ci sono al momento problemi di sviluppo e che le persone coinvolte nella fase di sperimentazione saranno selezionate in maniera tale da rappresentare un campione degli utenti di IT-Wallet, via via più ampio, come anticipato da Repubblica.

È invece prevista per l’anno seguente l’integrazione con la piattaforma europea EUDI (acronimo di European Digital Identity Wallet), un sistema di identità digitale comune che mira a uniformare i portafogli digitali in arrivo in Europa nei prossimi mesi e anni. Con IT-Wallet l’Italia fa da apripista introducendo un portafoglio digitale integrato nell’app IO accessibile dai dispositivi Android e iOS, smartphone e tablet con cui poter usare alcuni documenti in versione digitale. Conterrà inizialmente la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità; non è ancora chiaro se e quando sarà compatibile anche con altri documenti come i certificati sanitari o la carta di identità.

Una volta terminata la sperimentazione i documenti digitali di IT-Wallet contenuti nell’app IO si potranno esibire alle forze dell’ordine e usare in tutte le situazioni che li richiedono come se fossero dei documenti fisici, anche online. Per accedervi e utilizzarli basterà sbloccare l’app IO con il proprio codice di sblocco o con un sistema di autenticazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento del volto). Una volta all’anno servirà tuttavia autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), sistemi che sono già necessari in questa misura per accedere all’app IO.