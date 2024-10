Instagram e Spotify hanno annunciato una nuova integrazione tra le due piattaforme. Ora gli utenti di Instagram hanno un modo rapido e semplice per aggiungere le canzoni che preferiscono alla loro libreria Spotify.

Quando vedono un post o una storia con una canzone su Instagram, gli utenti del social possono toccarla non solo per ottenere maggiori informazioni, ma anche per aggiungerla alla playlist “piaciuti” della libreria Spotify, semplicemente toccando il nuovo pulsante “Aggiungi” con il logo di Spotify che appare proprio accanto al player che permette di ascoltare un’anteprima del brano.

Vale la pena notare che affinché l’integrazione funzioni è necessario collegare il proprio account Spotify a Instagram, per inciso.

Questa novità sembra una risposta di Instagram a TikTok che offre già una funzionalità simile e supporta non solo Spotify, ma anche Apple Music e Amazon Music.

La nuova funzionalità per aggiungere brani a Spotify dall’app Instagram è attualmente in fase di distribuzione a livello globale sia per gli utenti iPhone che Android. Si consiglia di avere l’ultima versione di entrambe le app installate sul dispositivo.

Recentemente Spotify ha annunciato una nuova interessante funzionalità che potrebbe rivelarsi comoda in tutta una serie di ipotesi, come ad esempio quando ci si imbarca su un aereo senza avere prima scaricato la propria playlist preferita.