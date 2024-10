Nonostante l’enorme successo di Spotify a livello globale, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di streaming multimediale.

E così nelle scorse ore è stata annunciata una nuova interessante funzionalità che potrebbe rivelarsi comoda in tutta una serie di ipotesi, come ad esempio quando ci si imbarca su un aereo senza avere prima scaricato la propria playlist preferita.

Per questa ipotesi e tante altre Spotify ha pensato ad una soluzione: stiamo parlando di Offline Backup, una funzionalità dedicata agli utenti Premium, che grazie ad essa potranno continuare ad ascoltare musica offline senza dover scaricare nulla.

Spotify lancia una nuova funzione per gli utenti Premium

Offline Backup prende le tracce in coda e quelle riprodotte di recente e crea una playlist di facile accesso che è unica per gli utenti, includendo i brani già archiviati sul dispositivo come parte dell’ascolto regolare su Spotify (la cache).

Gli utenti potranno anche filtrare e ordinare le canzoni all’interno della playlist per artista, umore e genere e Offline Backup si evolve man mano che si continua ad ascoltare.

In pratica, la nuova funzionalità di Spotify darà agli utenti un altro modo per accedere alla musica senza richiedere traffico dati o occupare spazio di archiviazione aggiuntivi quando dimenticano di scaricare le loro canzoni preferite.

Offline Backup inizierà a essere distribuito su Android e iOS questa settimana, supportando anche Android Auto e Apple CarPlay.

La nuova funzionalità apparirà automaticamente nel feed Home ogni volta che gli utenti saranno offline (è necessario avere ascoltato più di cinque canzoni di recente e avere abilitato l’ascolto offline) e sarà possibile aggiungere il backup offline alla propria libreria per accedervi facilmente in qualsiasi momento.