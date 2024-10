Octopus Energy, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, è un fornitore di energia elettrica rivolto ai privati, relativamente giovane sul mercato italiano, ma già noto per la sua strategia innovativa e dirompente. Fin dal suo ingresso, l’azienda si è distinta per le sue tariffe altamente competitive e per una trasparenza senza precedenti in un settore spesso complesso e poco accessibile. Oggi, Octopus Energy è pronta ad ampliare la propria offerta con l’introduzione di un servizio di fornitura di gas naturale, aprendo così nuove opportunità di risparmio per i consumatori italiani.

Una strategia di successo già premiata nel mercato della luce

L’azienda, che è entrata nel mercato italiano nel 2022, ha rapidamente guadagnato popolarità grazie al suo modello operativo innovativo e a tariffe competitive. Secondo una recente indagine condotta da Altroconsumo, Octopus Energy si posiziona tra i migliori fornitori di energia elettrica per trasparenza delle bollette e qualità del servizio clienti, ottenendo punteggi superiori all’80% per la soddisfazione degli utenti. Questo livello di attenzione si riflette anche nell’elevato tasso di soddisfazione per i servizi digitali e il supporto offerto dai loro operatori.

In arrivo l’offerta di gas naturale di Octopus Energy

La notizia però è un’altra, ovvero la conferma dell’arrivo, a breve, dell’offerta gas. Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, ha infatti confermato l’indiscrezione rispondendo a un utente su LinkedIn:

“Ciao Paolo, ti confermo che entro l’anno ci sarà il gas. Stiamo ultimando i lavori.”

Insomma è ufficiale, la fornitura gas di Octopus Energy arriverà entro un paio di mesi, ovvero entro la fine del 2024.

Se l’offerta gas seguirà la stessa filosofia di quella elettrica, e pensiamo di sì, i clienti possono aspettarsi tariffe trasparenti e convenienti, progettate per ridurre i costi e ottimizzare. Octopus Energy è infatti nota per l’utilizzo di Kraken, una piattaforma tecnologica proprietaria che ottimizza la gestione dei servizi e garantisce un’operatività efficiente e reattiva alle esigenze dei clienti.