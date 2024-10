Bellroy propone sul sito un nuovo accessorio sempre utile da avere in tasca, anche se soluzioni come IT-Wallet sono sempre più vicine. Stiamo parlando di Zip Wallet, un prodotto dal design classico, ma con uno spazio intelligente pensato per poter includere tutto quello che ci aspetterebbe, e anche qualcosa in più.

Bellroy Zip Wallet ha una gestione smart dello spazio e uno spazio per le SIM

Zip Wallet di Bellroy è un portafoglio dal design piuttosto classico, disponibile in tre colorazioni (Black, Deep Plum e il neo arrivato Willow) e ideale magari da abbinare alla Key Cover: lo spazio è organizzato in modo intelligente per contenere contanti, monete, carte e non solo. Si apre con una cerniera e offre il rapido accesso a un massimo di 8 carte e alle monete attraverso l’apposita tasca magnetica.

Al suo interno è presente un piccolo spazio, utilizzabile ad esempio per una scheda SIM, ma anche una fessura “nascosta” per tenere biglietti da visita o le carte meno utilizzate. La protezione RFID mette al riparo da tentativi di skimming. Il portafoglio ha dimensioni compatte (105 x 125 x 17 mm), è in pelle (proveniente esclusivamente da concerie con classificazione Gold del Leather Working Group) e può contare su tre anni di garanzia.

Previous Next Fullscreen

Bellroy Zip Wallet è disponibile sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 109 euro, con spedizione gratuita: come già anticipato, oltre alle colorazioni più scure e classiche (Black e Deep Plum), si aggiunge la nuova versione Willow. Se siete interessati all’acquisto o volete dargli un’occhiata potete seguire il link qui in basso.