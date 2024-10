Torniamo a parlare di Bellroy, nota azienda di accessori che propone sul mercato prodotti pensati per affiancare dispositivi tech e non: quest’oggi ci concentriamo in particolare sul nuovo portachiavi Key Cover, proposto in due varianti e in diverse colorazioni in questa terza edizione.

Bellroy Key Cover arriva nella terza edizione

Il nuovo portachiavi Bellroy Key Cover costituisce una sottile custodia in pelle ed è pensato per proteggere le tasche (e gli altri oggetti presenti, come gli stessi smartphone, ad esempio) ed evitare il fastidioso tintinnio delle chiavi. Può ospitare da 2 a 4 chiavi standard (nella versione normale) o da 4 a o 8 (nella versione Plus), e mette a disposizione un anello a forma di “D” che può essere utile per agganciare chiavi più voluminose (come quelle della macchina) oppure un localizzatore Bluetooth (come Samsung Galaxy SmartTag2, Motorola Moto Tag o Apple AirTag) per facilitarne il ritrovamento.

Ha una chiusura magnetica che permette pure l’aggancio al frigorifero (ad esempio), è realizzato in pelle (con materiale proveniente da concerie con classificazione Gold del Leather Working Group), e propone occhielli in metallo migliorati, che riducono l’attrito sull’elastico. Il produttore fornisce una garanzia di tre anni.

La terza edizione di Bellroy Key Cover viene proposta nelle versioni Standard e Plus (più grande) e in sei colorazioni (Black, Navy, Everglade, Hazelnut, Caramel e Deep Plum), al prezzo consigliato di partenza di 55 euro, con spedizione gratuita. Se siete interessati all’acquisto potete rivolgervi al sito ufficiale attraverso i link qui sotto.