BYD ha scelto il Salone di Parigi 2024 per presentare il suo nuovo SUV elettrico, il Sealion 7, un modello pensato per rafforzare la presenza del marchio cinese nel mercato europeo. Questo, che fa parte della gamma Ocean di BYD, sarà disponibile entro la fine di ottobre, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. Si tratta di un’auto destinata a giocare un ruolo cruciale nella strategia di espansione dell’azienda nel nostro continente.

Design e Tecnologia all’avanguardia

BYD Sealion 7 è un SUV dalle dimensioni generose, con una lunghezza di 4.830 mm, una larghezza di 1.925 mm e un’altezza di 1.620 mm. È leggermente più grande della Tesla Model Y, una delle sue principali concorrenti sul mercato. Il design del veicolo è stato ispirato dalla concept car Ocean X, con un frontale dal look moderno e privo di griglia, adatto a un veicolo elettrico, mentre al posteriore troviamo gruppi ottici sottili e sviluppati orizzontalmente.

Gli interni del Sealion 7 sono minimalisti ma tecnologicamente avanzati. La plancia è dominata da un grande schermo da 15,6 pollici per l’infotainment, che può ruotare di 90 gradi per offrire una maggiore flessibilità nell’uso. Oltre a questo, dietro il volante troviamo uno schermo dedicato alla strumentazione digitale, completando così un quadro tecnologico di alto livello.

Previous Next Fullscreen

Prestazioni, autonomia e disponibilità

La versione cinese del Sealion 7 offre diverse motorizzazioni, con potenze che variano tra 170 e 390 kW, il che significa che il SUV può passare da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi nella variante più performante, dotata di doppio motore e trazione integrale. Tuttavia, le specifiche tecniche per il mercato europeo non sono ancora state ufficializzate.

Quello che sappiamo è che il Sealion 7 sarà equipaggiato con le ormai famose batterie Blade, sviluppate da BYD, basate su celle LFP (litio-ferro-fosfato). Queste batterie garantiscono un’autonomia compresa tra 550 e 610 km a seconda della versione, in base al ciclo di omologazione CLTC. Con il sistema di ricarica rapida, sarà possibile passare dal 10 all’80% della capacità della batteria in soli 25 minuti, un valore competitivo nel panorama dei SUV elettrici.

BYD non ha ancora annunciato il listino prezzi per l’Europa, ma è previsto che le informazioni riguardanti i costi e le versioni disponibili siano comunicate a breve. Nel frattempo, i potenziali acquirenti possono aspettarsi un SUV che combina prestazioni elevate, grande autonomia e una dotazione tecnologica di prim’ordine. Come dicevamo sarà disponibile dalla fine di ottobre 2024 con prime consegne previste entro la fine dell’anno.