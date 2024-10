Il team di Microsoft ha annunciato nelle scorse ore delle importante novità relative alle passkey su Windows 11, il cui utilizzo diventerà più semplice e intuitivo.

Il colosso di Redmond ci tiene a mettere in evidenza quanto questo sistema sia più sicuro e facile da usare rispetto alle password, che sono invece vulnerabili al phishing e alle violazioni dei dati.

Anche Microsoft mira ad “un futuro senza password” e, proprio per tale ragione, ha deciso di aderire all’alleanza FIDO con altre piattaforme per supportare le passkey.

Le novità di Windows 11 per le passkey

In occasione dell’evento Authenticate 2024 il team di Microsoft ha annunciato alcune novità che nel corso dei prossimi mesi saranno implementate nei canali Windows Insider.

La prima importante novità è rappresentata dal supporto API per i provider di passkey di terze parti, in modo che possano collegarsi alla piattaforma Windows 11. Il colosso di Redmond sta collaborandocon 1Password, Bitwarden e altri per integrare questa capacità, così da garantire agli utenti un’integrazione fluida dei provider di passkey di terze parti in Windows 11 (con la possibilità di usare la stessa passkey del dispositivo mobile su Windows 11).

La seconda novità è il miglioramento dell’interfaccia di Windows 11 quando si creano e si utilizzano le passkey. Agli utenti verrà chiesto di completare una configurazione con l’account Microsoft e di salvare una chiave di ripristino, che verrà usata per verificare la loro identità e proteggere le passkey con crittografia end-to-end.

Sarà quindi possibile autenticarsi usando il metodo di accesso preferito (riconoscimento facciale, impronta digitale o PIN) e salvare la passkey con Windows Hello.

Una volta creata una nuova passkey, gli utenti potranno scegliere di salvarla con Windows Hello e sincronizzarla, così da poterla usare anche su un altro dispositivo Windows. Sarà sufficiente accedere a un altro dispositivo Windows 11 con il proprio account Microsoft, completare una configurazione e usare le passkey sincronizzate sui propri PC Windows 11, il tutto con crittografia end-to-end e protezione TPM (Trusted Platform Module).