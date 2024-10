L’attenzione dei fan dell’universo Nintendo è completamente monopolizzata dalla prossima console dell’azienda, nonostante non ci siano nuove informazioni al riguardo rispetto alle ultime indiscrezioni, la società ha annunciato un nuovo dispositivo: Nintendo Alarmo.

Nintendo Alarmo è la nuova sveglia dell’azienda controllata dal movimento

L’azienda nipponica ha annunciato un nuovo dispositivo hardware, una sveglia che può essere controllata dai movimenti dell’utente che potrà quindi posticipare l’allarme sonoro con un gesto o interromperlo semplicemente alzandosi dal letto; si chiama Nintendo Alarmo e si propone come il gadget perfetto per tutti gli appassionati dei videogiochi dell’azienda.

Una delle caratteristiche più interessanti di Nintendo Alarmo sono i suoni che la sveglia è in grado di riprodurre, provenienti da cinque diversi giochi Switch quali Breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3, Super Mario Odyssey, e Ring Fit Adventure. Il dispositivo vanta 35 “scene” audio in totale, ma è possibile aggiungerne altre tratte da Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 collegando la sveglia al proprio account Nintendo.

Il dispositivo è inoltre dotato di alcune funzionalità di monitoraggio del sonno ed è così descritto dall’azienda:

Puoi anche controllare Records per vedere quanto ti muovi nel sonno, impostare un suono orario a tema con il titolo che hai scelto e cambiare tra Steady o Gentle Modes per la tua sveglia mattutina. In Steady Mode, la sveglia diventerà gradualmente più intensa man mano che rimani a letto, mentre Gentle Mode offre un livello di intensità più costante. C’è anche Button Mode per un’esperienza di sveglia più tradizionale e tattile “premi il pulsante snooze”. Puoi persino usare suoni assonnati per rilassarti con musica e suoni rilassanti all’ora di andare a letto impostata.

Nintendo Alarmo costa 99,99 dollari e sarà disponibile per l’acquisto all’inizio del prossimo anno tramite il sito ufficiale, gli abbonati a Switch Online residenti in Stati Uniti e Canada possono procedere all’acquisto anticipato fin da subito; al momento non ci sono informazioni ufficiali sull’eventuale disponibilità della sveglia in altri mercati.