Nonostante la Festa delle Offerte Prime sia terminata mercoledì, molti dei dispositivi di Amazon sono ancora acquistabili in sconto agli stessi prezzi. È il caso degli speaker e display smart della serie Echo, ma ci sono anche i dispositivi Ring, eero e Blink disponibili cifre interessanti. In questo articolo, vediamo insieme cos’è rimasto di buono da tenere in considerazione.

Le offerte sui dispositivi Amazon ancora disponibili

Alcune delle offerte sui dispositivi di Amazon, come quelle sugli Echo, sono disponibili fino alle ore 20:55 di martedì 15 ottobre, salvo esaurimenti delle scorte. Le altre non sappiamo fino a quando lo saranno visto che Amazon non ne ha specificato alcunché. Comunque, visti i prezzi e visto che il Black Friday e il Cyber Monday sono ancora piuttosto lontani, fareste bene a tenere in considerazione queste offerte, in alcuni casi piuttosto interessanti. Eccone una selezione.

Queste erano alcune delle offerte di Amazon sui dispositivi Echo, Blink, eero e Ring ancora in vigore, di cui trovate tutto nel link qui sotto.

In copertina c’è Echo Pop

