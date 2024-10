Starship, il velivolo sviluppato da SpaceX che dovrebbe in futuro riportare gli astronauti della NASA sulla Luna e, forse, anche su Marte, ha al suo attivo quattro lanci di prova; l’ultimo effettuato nel mese di giugno è stato un successo e gli ingegneri dell’azienda si sono subito messi al lavoro per preparare il test successivo. La stessa società nel mese di luglio aveva spoilerato quello che dovrebbe essere uno dei principali obbiettivi del quinto volo di Starship, ovvero riuscire a recuperare il primo stadio Super Heavy facendolo “atterrare” sulla torre di lancio.

Inutile negare come l’ambizioso obbiettivo non abbia fatto altro che aumentare l’hype degli appassionati, impazienti di assistere al quinto volo di prova di Starship; tuttavia ormai sappiamo come siano stati accumulati diversi ritardi, dovuti principalmente al fatto che la società attende ancora il via libera della FAA (Federal Aviation Administration). Nonostante l’ente avesse indicato il mese di novembre come tempistica per il quinto lancio, nelle ultime ore SpaceX ha fornito una data molto più vicina.

Il quinto lancio di Starship potrebbe avvenire già il 13 ottobre

Sono già diversi mesi ormai che gli appassionati del settore attendono con ansia il quinto volo di prova di Starship, nelle ultime ore l’azienda ha riportato sul proprio sito ufficiale una nuova possibile data per effettuare il lancio, quella del 13 ottobre prossimo venturo. Questa dichiarazione tuttavia è in netto contrasto con quanto dichiarato dalla Federal Aviation Administration circa un mese fa, l’agenzia inoltre pochi giorni fa ha rilasciato una nuova dichiarazione: “non stiamo rilasciando l’autorizzazione al lancio per un lancio che avverrà nelle prossime due settimane: non accadrà. La nostra data obiettivo è ancora la fine di novembre“.

Nelle ultime ore poi, l’FAA è tornata sull’argomento asserendo che “a metà agosto, SpaceX ha presentato nuove informazioni per la sua proposta di missione Starship/Super Heavy Flight 5. L’FAA sta continuando a esaminare queste informazioni. L’FAA prenderà una decisione sulla licenza una volta che SpaceX avrà soddisfatto tutti i requisiti di licenza“. Come potete notare, nella seconda dichiarazione è stata omessa qualsiasi tempistica.

A conti fatti, affinché SpaceX possa effettuare il quinto volo di prova di Starship mancano ancora il TFR (Temporary Flight Restrictions), il rilascio della licenza modificata da parte dall’agenzia statunitense e l’installazione dell’FTS (Flight Termination System), ma non è chiaro se entro la data stimata dalla società possa essere tutto pronto e in regola.

Ad ogni modo nei prossimi giorni dovremmo saperne di più, qualora il test avesse luogo nella data indicata sarà molto interessante poter osservare la cattura del razzo Super Heavy da parte della torre di lancio Mechazilla, l’intera operazione sarà comandata manualmente e autorizzata dal direttore di volo solo se il razzo sarà in condizioni idonee e se i sistemi di terra saranno pronti. Qualora qualcosa non dovesse andare per il verso giusto e la società ritenesse troppo rischioso procedere con la procedura preventivata, Super Heavy verrà fatto ammarare nel Golfo del Messico come già avvenuto in precedenza.

Infine SpaceX ha apportato alcune modifiche a Starship, nello specifico sono state sostituite alcune parti dello scudo termico con alcune piastrelle più resistenti ed è stato posizionato del materiale ablativo tra le piastrelle e la parte in acciaio.