Quando si parla di pulizia della casa, Tineco è in prima fila con le sue soluzioni intelligenti. Il marchio asiatico è tra i più apprezzati, soprattutto quando si parla di lavapavimenti e aspirapolvere cordless. In passato vi abbiamo portato numerose recensioni dei prodotti Tineco e oggi torniamo a parlarne con la recensione competa, dopo più di un mese di utilizzo quotidiano, di Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, un prodotto che unisce le funzioni di un aspirapolvere senza fili e quelle di una lavapavimenti.

Specifiche e qualità costruttiva

Forte dell’esperienza avuta un paio d’anni fa con FLOOR ONE S5 Combo, Tineco torna a proporre un prodotto multifunzione, in grado di trasformarsi in un attimo da lavapavimenti ad aspirapolvere senza fili. Questo grazie a SwitchPro, il motore che può essere rimosso dall’unità lavapavimenti e installato sull’aspirapolvere.

In questo modo con un solo elettrodomestico potrete aspirare la polvere e all’occorrenza lavare i pavimenti, senza dover acquistare due unità diverse. Decisamente ricca la confezione di vendita, anche perché abbiamo di fatto due prodotti completi. Oltre alla lavapavimenti, completa di stazione per il lavaggio automatico, troviamo l’aspirapolvere cordless e ovviamente il motore, con batteria integrata, da condividere tra le due unità.

Ci sono la base per l’aspirapolvere senza fili, una spazzola motorizzata per l’aspirapolvere, una spazzola di ricambio per la lavapavimenti, una spazzola motorizzata compatta per pulire divani e materassi, un beccuccio per pulire nelle fessure, un filtro di ricambio e una confezione di detergente per il lavaggio del pavimento. Una dotazione, quella di Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, decisamente completa, con tutti gli accessori che possono essere riposti nella stazione di lavaggio, così da mantenerli in ordine e averli sempre a disposizione quando servono.

La lavapavimenti è dotata, come tutti i modelli Tineco, di un serbatoio per l’acqua sporca dalla capacità di 720ml e di uno per l’acqua pulita, posizionato sul retro del corpo macchina, in grado di contenere 850 ml. In questo modo il pavimento viene sempre lavato con acqua pulita (alla quale aggiungere la soluzione detergente per una maggiore igiene) e quella sporca viene aspirata e convogliata nell’apposito contenitore, un grosso passo in avanti rispetto a un mocio tradizionale.

La spazzola per il lavaggio del pavimento è pressoché priva di bordi e consente quindi di lavare al meglio anche vicino ai battiscopa o ai mobili, senza praticamente lasciare aree sporche. Tineco si conferma un brand di ottima qualità, e la precisione degli assemblaggi, insieme ai materiali scelti, offrono un feeling decisamente premium, dai pulsanti agli innesti dei vari componenti.

Altrettanto solido è l’aspirapolvere, dotato di un pulsante per l’accensione e lo spegnimento (non serve tenerlo premuto durante l’utilizzo) e di un pulsante per il passaggio dalla modalità ECO, che regola autonomamente la potenza di aspirazione, a quella Turbo, che garantisce la massima potenza disponibile. La spazzola motorizzata è dotata di LED frontali, che permettono di scovare ogni traccia di sporco e rimuoverlo, molto utile soprattutto negli angoli più scuri.

Soluzione tutto in uno

A un primo sguardo il prezzo sembra impegnativo (di listino siamo a 899 euro) ma dobbiamo considerare che abbiamo due prodotti distinti, che condividono solamente il motore e la batteria. Questo significa ottimizzazione, anche se resta il limite di non poter utilizzarli contemporaneamente, situazione che si presenta più spesso di quanto si possa immaginare. Va considerato anche il fatto che se si dovesse guastare il motore rimarreste senza entrambi i prodotti, ma è una eventualità decisamente remota, vista la nota affidabilità del brand.

Una volta superati questi ostacoli, più che altro psicologici, avrete a disposizione uno strumento quasi definitivo per la pulizia di casa. Potete aspirare lo sporco in qualsiasi stanza, pulire tappeti, materassi, divani, mensole, e al termine lavare il pavimento per la massima igiene, con maggiore libertà e velocità di quanto non faccia, ad esempio, un robot aspirapolvere.

I due prodotti non portano particolari novità rispetto a quanto visto in precedenza, quindi ritroviamo la tecnologia iLoop che regola la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato, visualizzandola sullo schermo con un anello luminoso di colore rosso o blu. Con PureCyclone la potenza di aspirazione è garantita nel tempo, riducendo l’accumulo di polvere nel filtro, che può comunque essere rimosso e lavato. La spazzola dell’aspirapolvere usa un design ZeroTangle per ridurre al minimo la formazione di grovigli dovuti principalmente a peli e capelli.

La lavapavimenti dispone di un raschietto che rimuove costantemente lo sporco dalla spazzola, convogliandolo nel condotto di aspirazione, mentre un flusso costante di acqua aiuta a pulire il pavimento e a mantenere efficace il lavaggio. Al termine del lavaggio è possibile riporre la lavapavimenti sulla base di ricarica, sia per caricare la batteria (che non può essere ricaricata sull’aspirapolvere) sia per la pulizia automatica. Come sempre basta premere un tasto sull’impugnatura per avviare la procedura, che risciacquerà il rullo, aspirerà sporco e acqua e asciugherà il rullo con un getto di aria calda.

La lavapavimenti risulta leggera grazie alla trazione delle ruote e a quella generata dal rullo. All’utente, di fatto, non resta che direzionare il movimento senza fare alcuna fatica. La pressione sul pavimento è comunque elevata e permette di rimuovere anche le macchie più ostinate, magari con un paio di passaggi. In termini di tempo la pulizia del medesimo ambiente, grazie anche ai serbatoi dell’acqua, richiede meno della metà del tempo che servirebbe per lavare con un mocio tradizionale, un dato da tenere sicuramente in considerazione.

Il passaggio del motore da una unità all’altra è semplice e veloce: si sgancia con una levetta, si inserisce nel dispositivo da utilizzare e il gioco è fatto.

Autonomia strepitosa

L’autonomia era indubbiamente il fattore che più ci preoccupava prima di iniziare questa prova. Una sola batteria per aspirare e lavare è sufficiente? A meno che non dobbiate pulire abitazioni di grandi dimensioni la risposta è sicuramente positiva. Nei nostri test abbiamo utilizzato Tineco FLOOR ONE Switch S7 per pulire principalmente quattro stanze: una cucina, un soggiorno, un bagno e una camera da letto.

E siamo riusciti a fare tutto con una singola carica. Un passaggio con l’aspirapolvere, soprattutto negli angoli e sotto ai mobili più bassi, e poi un bel lavaggio del pavimento. In totale circa 45 minuti (tra aspirazione e lavaggio), un risultato decisamente soddisfacente. Il produttore indica un’autonomia di circa 65 minuti per la parte aspirapolvere e 40 minuti per quella lavapavimenti, dati che ci sentiamo di confermare, soprattutto se le pulizie avvengono con cadenza quotidiana.

In questo modo infatti si accumula meno sporco ed entrambi i dispositivi possono operare in modalità di basso consumo. Se invece effettuate le pulizie una volta a settimana, magari per impegni lavorativi, l’autonomia risulta leggermente inferiore, soprattutto quella dell’aspirapolvere, che deve lavorare maggiormente a potenze più elevate.

Nel complesso comunque un risultato davvero ottimo, con la sola pecca rappresentata dall’impossibilità di ricaricare la batteria quando è montata sull’aspirapolvere. Questo perché la base di sostegno è priva dei contatti e serve semplicemente per mantenere in piedi l’aspirapolvere.

In conclusione

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 ci ha decisamente convinti, nonostante qualche perplessità iniziale. Ottima autonomia, grande versatilità, dotazione di serie ricca e una qualità ineccepibile, sia per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti sia per quanto riguarda l’aspirazione. Se state valutando l’acquisto di uno dei due prodotti, soprattutto se volete sostituire il mocio, è da acquistare a occhi chiusi, soprattutto se lo trovare scontato di un centinaio di euro.

Dove acquistarlo: Potete acquistare Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 su Amazon a 899 euro

Pro: ottima autonomia



dotazione completa



dispositivo tutto in uno Contro: prezzo impegnativo



la batteria si carica solo sulla lavapavimenti