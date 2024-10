La Festa delle Offerte Prime di Amazon è l’occasione giusta per arricchire l’ecosistema smart della propria casa con uno dei prodotti SwitchBot attualmente in offerta. Le promozioni disponibili in questo momento sono due. La prima è dedicata alla serratura smart SwitchBot Smart Lock Pro (qui la nostra recensione) mentre la seconda riguarda il robot aspirapolvere SwitchBot S10 (qui la nostra recensione). Vediamo i dettagli delle offerte.

Tra le offerte disponibili oggi per la Festa delle Offerte Prime di Amazon c’è spazio per la SwitchBot WiFi Smart Lock Pro, proposta al prezzo scontato di 127 euro per tutti gli utenti Amazon Prime (con un ribasso del 20% rispetto al prezzo precedente di 159,99 euro). Nel prezzo è incluso anche Hub Mini, con supporto a Matter e la possibilità di utilizzo in abbinamento ad Alexa, Google Home e HomeKit. La serratura funziona a batteria e ha un’autonomia che può essere estesa fino a 12 mesi. Tra le funzionalità troviamo la possibilità di sfruttare le notifiche in tempo reale e il blocco automatico della serratura.

La seconda offerta, invece, riguarda il robot aspirapolvere SwitchBot S10. Il modello in questione, normalmente proposto a 1.099 euro, è ora scontato fino a 699 euro (grazie a un coupon aggiuntivo di 100 euro che garantisce un risparmio extra rispetto al prezzo mostrato in pagina; per applicare il coupon basta spuntare l’apposita casella prima di aggiungere il prodotto al carrello). Il robot è in grado di aspirare, lavare e asciugare ed ha una potenza di aspirazione di 6500 Pa oltre a un sistema di navigazione con LiDAR e AI Obstacle Avoidance. Il sacco raccoglipolvere da 4 litri garantisce fino a 10 settimane di autonomia.

