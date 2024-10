Meta sta testando nuovi strumenti di editing video basati sull’intelligenza artificiale che consentiranno agli inserzionisti di animare un’immagine e di espandere i bordi di un video per i loro annunci su Facebook e Instagram.

Meta presenta gli annunci modificati dall’IA per Facebook e Instagram

In pratica gli inserzionisti potranno caricare un’immagine statica e poi usare lo strumento di Meta per “generare” un video basato sull’immagine stessa. Ecco un esempio.

I nuovi strumenti AI di Meta consentono anche di espandere un video esistente, in modo a simile a come alcuni strumenti di modifica delle immagini basati sull’intelligenza artificiale consentono di espandere lo sfondo di un’immagine. Ecco un esempio.

Queste novità si basano sulle funzionalità AI che l’azienda di Mark Zuckerberg mette a disposizione degli inserzionisti, in modo che possano sfruttare la generazione di testo e immagini durante la creazione di annunci.

Meta sta iniziando a distribuire ora queste funzionalità e prevede di renderle più ampiamente disponibili all’inizio dell’anno prossimo. Gli annunci modificati dall’IA verranno mostrati anche nella nuova scheda per i video che arriverà su Facebook.

Il mese scorso Amazon ha rilasciato uno strumento di intelligenza artificiale che crea clip basate sulle immagini dei prodotti e anche TikTok sta sperimentando l’utilizzo di avatar generati dall’intelligenza artificiale negli annunci.

