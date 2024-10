Sta impazzando in queste ore la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale che Amazon dedica agli iscritti al proprio programma Amazon Prime. Aqara, uno dei brand più evoluti nel settore della smart home, partecipa a questa festa degli sconti con una iniziativa che vi permette di risparmiare fino al 30% rispetto al prezzo di listino.

Sono davvero tanti i prodotti Aqara che rendono più facile realizzare una casa intelligente, dai sensori di movimento a quelli di presenza, dalle serrature motorizzate alle prese che possono essere utilizzate per controllare gli apparecchi che non dispongono di funzioni smart. Scopriamo insieme quali sono i prodotti più interessanti in promozione, mentre a fine articolo troverete il link alla pagina di Aqara sul sito Amazon dove poter accedere a tutte le promozioni in corso.

Gli sconti Aqara per la Festa delle Offerte Prime

In promozione trovate più o meno l’intero catalogo di prodotti, che include anche i numerosi sensori e hub con supporto a Matter, per rendere facilmente controllabili i dispositivi anche attraverso altri ecosistemi come Google Home o Amazon Alexa.

