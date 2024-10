Grazie a un accordo fra Amazon e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), chi usa l’assistente virtuale Alexa con alcuni dispositivi Echo Show ha ora accesso a una nuova funzione che permette di conoscere un po’ meglio lo Spazio. Per utilizzarla basta domandargli “Alexa, come appare lo Spazio?” o “Alexa, dimmi una curiosità sullo Spazio”, per esempio.

Un po’ di Spazio con Amazon Alexa grazie all’ESA

Mentre le attenzioni di chi segue il settore tech e dell’intelligenza artificiale sono tutte rivolte al prossimo aggiornamento di Alexa, che ci si aspetta renda l’assistente virtuale di Amazon più intelligente e soprattutto utile, l’azienda di Jeff Bezos ha intanto introdotto nelle scorse ore la nuova funzione spaziale anticipata.

Permette in sostanza di ottenere informazioni sullo Spazio e di vedere le foto scattate dai telescopi spaziali Euclid e James Webb, immagini visibili soltanto sui dispositivi Amazon Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 ed Echo Show 15 (alcuni sono in offerta in queste ore, per inciso). Dicendo “Alexa, come appare lo Spazio?“, quei dispositivi mostrano una serie di foto pertinenti, che si aggiungono alle altre già presenti in repertorio nei database di Amazon.

Immagini a parte, chi usa anche altri dispositivi con l’assistente Amazon Alexa integrato ha la possibilità di interagire in altro modo con vari contenuti sul cosmo. Per esempio, chiedendo “Alexa, canta la canzone dello Spazio” si riceve una lezione spaziale a tempo di musica, spiega Amazon. Volendo, gli si possono chiedere anche delle opinioni con domande come “Alexa, cosa pensi dell’Universo?“.

“Alexa, come si vive nello Spazio?” oppure “Alexa, dimmi una curiosità sullo Spazio” sono domande per ottenere invece qualcosa di più fattuale. E per mettere alla prova le proprie conoscenze, il comando vocale da usare è “Alexa, apri il quiz sullo Spazio“.