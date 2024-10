Manca ancora qualche ora all’inizio della Festa delle Offerte Prime di Amazon e Roborock, brand leader nel mercato delle pulizie robotiche, ha già lanciato la propria promozione, che proseguirà anche dopo il 9 ottobre, quando terminerà l’evento Amazon. Gli sconti proposti saranno infatti validi fino al prossimo 13 ottobre, quindi avete una settimana di tempo per approfittarne.

Il protagonista indiscusso è sicuramente Roborock Qrevo S, proposto a un ottimo prezzo, ma il produttore ha realizzato una selezione molto valida, capace di coprire ogni fascia di prezzo così da soddisfare chiunque, indipendentemente dal budget a disposizione. Vediamo allora di scoprire nel dettaglio i prodotti in promozione e gli sconti applicati.

Roborock Qrevo S

Il modello su cui Roborock punta di più nel corso di questa promozione è indubbiamente Qrevo S, che grazie allo sconto valido fino a domenica 13 può essere vostro al prezzo di un dispositivo di fascia media. Eppure la dotazione è quella di un dispositivo di fascia medi-alta, a partire da una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, più che valida per qualsiasi tipo di superficie.

Roborock prova a risolvere l’annoso problema dei grovigli formati da peli e capelli con una spazzola dotata di lame in gomma e un design a spirale, per far scorrere verso l’estremità quanto raccolto, così da facilitarne l’aspirazione. E il meccanismo flottante su cui è montata la spazzola permette di avere sempre il miglior contatto con il pavimento, anche su quelli più sconnessi.

Grazie alla tecnologia SmartPlan, Roborock Qrevo S è in grado di personalizzare la pulizia in base al tipo di stanza, adattando la strategia al pavimento e procedendo con la sequenza migliore al fine di ottenere il massimo risultato. Con Reactive Tech è anche in grado di riconoscere eventuali oggetti imprevisti che possono essere rimasti sul pavimento, evitandoli senza però compromettere l’efficienza della pulizia.

Il lavaggio dei pavimenti avviene con due moci contro-rotanti, che si muovono a 200 giri al minuto per rimuovere senza troppa difficoltà anche le macchie più ostinate. Quando il robot rileva un tappeto, alza di 10 millimetri i panni, così da evitare di inumidire il tessuto, stessa operazione che effettua anche quando ritorna alla base, per evitare di lasciare scie di umido o sporco. Anche durante la ricarica i panni rimangono rialzati, così da permettere il passaggio di aria ed evitare cattivi odori dovuti al ristagno di acqua.

La stazione è un vero concentrato di tecnologia, a partire da una ricarica più rapida del 30% rispetto ai modelli della generazione precedente. Oltre a svuotare il cassetto della polvere presente sul robot, convogliandola in un sacchetto da sostituire ogni 2-3 mesi, la stazione si occupa di riempire d’acqua il serbatoio interno del robot. Provvede inoltre al lavaggio dei panni al termine della pulizia e all’asciugatura con aria calda, così da accelerare l’operazione.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Qrevo S è scontato a 539,99 euro invece di 799,99 euro su Amazon

Roborock S8 MaxV Ultra

Se il prodotto precedente era destinato alla fascia media del mercato, con Roborock S8 MaxV Ultra siamo al cospetto del flagship della compagnia asiatica, un prodotto che non teme confronti, a partire da una potenza di aspirazione di ben 10.000 Pa, che lo rende ideale anche per chi ha parecchi tappeti in casa.

Particolare il sistema di lavaggio che unisce due piastre vibranti, con tecnologia Vibra Rise per rimuovere lo sporco più ostinato, con un elemento sul lato esterno che si occupa di pulire in prossimità di mobili e pareti. Tutto il sistema, inclusa la doppia spazzola controrotante in gomma, può essere sollevato per evitare di trascinare lo sporco, o per non bagnare i tappeti.

La navigazione è particolarmente evoluta, con tecnologia LiDAR e Reactive AI che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti sul pavimento. La stessa intelligenza rileva zone particolarmente sporche del pavimento e adatta la potenza di aspirazione, attivando la modalità di lavaggio qualora sul pavimento fossero presenti dei liquidi.

La stazione di lavaggio è decisamente evoluta e raccoglie lo sporco in un apposito sacchetto, oltre che a riempire il serbatoio del robot con acqua pulita e la giusta quantità di detergente. Il lavaggio dei panni avviene con acqua a 60 gradi, così da sciogliere anche eventuali residui di grasso, e l’asciugatura viene completata con aria calda per velocizzare il processo ed evitare la formazione di cattivi odori e muffe, oltre a prevenire la proliferazione di batteri.

PRIME DAY ⭐️ Trovate Roborock S8 MaxV Ultra in offerta su Amazon a 1.299 euro invece di 1.499 euro

Roborock Q5 Pro+

Decisamente più semplice, ma anche più accessibile per chi ha un budget contenuto, Roborock Q5 Pro+ rinuncia a un sistema di lavaggio evoluto, “accontentandosi” di un panno in microfibra capace comunque di rimuovere le macchie più leggere e di raccogliere la polvere più sottile, in particolare quella che si annida tra le fughe.

La potenza di aspirazione di 5.5000 Pa è più che sufficiente per chi lo utilizza tutti i giorni, anche in ambienti grandi visto che l’autonomia può raggiungere le 4 ore. La spazzola DuoRoller riduce la probabilità che si formino grovigli di peli e capelli, la navigazione LiDAR permette di creare mappe multipiano con la possibilità di creare zone di esclusione in cui il robot non deve passare.

La stazione di ricarica infine si occupa di raccogliere la polvere dal serbatoio interno del robot, convogliandola in un sacchetto che l’utente può sostituire ogni 2-3 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Q5 Pro+ è in promozione su Amazon a 300 euro invece di 549 euro

Roborock Qrevo Pro

Decisamente interessante, in virtù di uno sconto particolarmente corposo, è anche Roborock Qrevo Pro, dotato di un sistema di lavaggio evoluto del pavimento con doppio mocio rotante che viene esteso quando il robot passa vicino a bordi e battiscopa per pulire al meglio. La potenza di aspirazione raggiunge i 7.000 Pa e durante la pulizia dei tappeti, o nel ritorno alla stazione di ricarica, i panni vengono rialzati per non lasciare tracce umide o di sporco.

Con PreciseSense il robot è in grado di muoversi per la casa anche in condizioni di luce scarsa, creando una mappa dettagliata con un percorso di pulizia ottimizzato che migliora nel tempo. Qualora aveste dimenticato qualcosa sul pavimento (scarpe, abiti, giocattoli), il robot riesce ad evitarli e a proseguire nel proprio compito senza toccarlo, evitando anche eventuali zone precluse dall’utente tramite applicazione.

La stazione di ricarica si occupa di vuotare il serbatoio e di lavare i moci con acqua calda a 60 gradi, asciugandoli con un getto d’aria calda che evita la formazione di muffe, cattivi odori e tiene alla larga i batteri.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock Qrevo Pro su Amazon a 679,99 euro invece di 999,999 euro

Roborock Flexi Lite

Roborock non produce solamente aspirapolvere robot ma anche altri prodotti per la pulizia della casa e questa lavapavimenti è un ottimo esempio. Roborock Flexi Lite è in grado di raccogliere sporco secco e umido di qualsiasi tipo grazie al motore in grado di erogare una potenza di 17.000 Pa e alla spazzola che raggiunge il battiscopa con un margine inferiore al millimetro.

La tecnologia DirTect rileva il livello di sporco sul pavimento andando a regolare in maniera completamente autonoma la potenza di aspirazione e la velocità di rotazione della spazzola. In questo modo i consumi sono ottimizzati tanto che l’autonomia può raggiungere i 40 minuti, più che sufficienti per pulire in maniera approfondita abitazioni di grandi dimensioni.

Il vero pezzo forte però è la tecnologia FlatReach, che permette al corpo principale di Flexi Lite di piegarsi a 180 gradi, così da riuscire a infilarsi sotto i mobili (con una altezza minima di 15 centimetri, qualcosa che la maggior parte delle lavapavimenti in commercio non è in grado di fare.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Flexi Lite è in offerta su Amazon a 299 euro invece di 399 euro

Tutte le offerte Roborock Potete scoprire tutti i prodotti Roborock in offerta visitando questa pagina su Amazon

