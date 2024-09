L’anno scorso Spotify ha introdotto la daylist, una nuova playlist personalizzata che si evolve durante il giorno a seconda delle abitudini di ascolto dell’utente.

Il colosso dello streaming ha lanciato daylist negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda e in Irlanda a settembre 2023 e a marzo 2024 la funzionalità è diventata disponibile in altri 65 paesi. Ora la società sta lanciando la funzionalità daylist in tutti i mercati in cui Spotify è disponibile.

Spotify lancia la playlist “daylist” a livello globale per tutti gli utenti

La playlist sarà presto disponibile sia per gli utenti gratuiti che per quelli premium e l’azienda ha affermato che aggiungerà il supporto per altre 14 lingue, tra le quali l’italiano.

Sarà possibile accedere alla daylist nell’app Spotify e sulla versione Web del servizio tramite la sezione “per te”, oppure cercandola. I brani della playlist daylist e il suo titolo si aggiorneranno dinamicamente durante il giorno per riflettere le abitudini dell’ascoltatore.

Spotify ha affermato che utilizza i dati di “musica di nicchia e microgeneri” che l’utente ascolta in un momento specifico della giornata per offrire un’esperienza quanto mai calzante, inoltre la piattaforma offre l’opportunità di salvare una daylist specifica nella libreria personale toccando il menu a tre punti, quindi la voce “Aggiungi alla playlist” e infine “Nuova playlist”.

Dopo l’espansione di marzo Spotify ha riscontrato un tasso di rientro settimanale nella daylist del 70%, ma non ha specificato quanti utenti hanno utilizzato la funzionalità.