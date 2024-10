Il pannello laterale di Google Gemini per Gmail è stato introdotto sui dispositivi Web e Android all’inizio di quest’anno per offrire un modo più semplice per individuare informazioni specifiche presenti nelle e-mail e in Google Drive.

Ora Google sta lanciando la funzionalità Q&A in Gmail su iOS che offre agli utenti iPhone un assistente basato su Gemini che può aiutarli a gestire la posta in arrivo.

Gmail su iOS ottiene un assistente basato su Gemini

Gli utenti iPhone possono porre domande al chatbot di Gmail in merito ai contenuti della posta in arrivo o di Google Drive collegato, ad esempio per trovare informazioni di contatto o dati aziendali.

Ad esempio la funzionalità Q&A di Gmail può riassumere le email su un argomento specifico, far emergere messaggi non letti o le email da un mittente specifico e rispondere a domande generali dalla ricerca Google direttamente nella posta in arrivo.

Come le versioni Web e Android, la funzionalità Gmail Q&A su iOS è disponibile solo per gli abbonati Google One AI Premium o per gli account Google Workspace con componenti aggiuntivi Gemini Business, Enterprise, Education o Education Premium.

Google afferma che la funzionalità è attualmente in distribuzione per gli account sopracitati, ma potrebbero essere necessarie un paio di settimane prima che si manifesti.