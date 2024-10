Il futuro si prospetta particolarmente interessante per tutti gli utenti affezionati a ChromeOS, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato una serie di novità per l’ecosistema dei Chromebook, nuovi dispositivi e tante funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale hanno lo scopo di aiutare gli utenti a fare di più, facendo di meno. Le novità infatti non riguardano solo i nuovi modelli di laptop in arrivo, ma anche tutti i Chromebook in circolazione, Plus e non.

I nuovi Chromebook in arrivo

Partiamo subito con le novità lato hardware, Google ha annunciato l’imminente arrivo di nuovi Chromebook, alcuni già chiacchierati nel corso degli ultimi mesi. Ogni dispositivo vanta alcune caratteristiche esclusive in grado di attrarre l’attenzione degli utenti in base alle proprie esigenze.

Samsung Galaxy Chromebook Plus

Il primo è Samsung Galaxy Chromebook Plus, nuovo modello del colosso coreano che da qualche tempo ormai sembrava aver abbandonato il settore di riferimento; il dispositivo sarà disponibile a partire dal mese corrente con un prezzo di 699 dollari e sarà il Chromebook più leggero e portatile in circolazione.

Vanta infatti un peso di soli 1,17 Kg e uno spessore di 11,8 mm, il peso e lo spessore ridotti tuttavia non vanno ad intaccare la dotazione tecnica del laptop che, seppur rapportata al settore ChromeOS, vanta specifiche interessanti: il dispositivo arriverà sul mercato con 8 GB di RAM, un processore Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R), 256 GB di spazio di archiviazione, uno schermo OLED da 15,6″ e fino a 13 ore di durata della batteria.

Il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus vanta però anche una novità inedita, ovvero il nuovo tasto Quick Insert: si tratta di un pulsante dedicato della tastiera grazie al quale l’utente potrà accedere a tutta una serie di funzionalità, come l’accesso rapido alla funzione Aiutami a scrivere, ad una serie di Emoji e GIF da aggiungere facilmente, un elenco dei siti web aperti di recente, per aggiungere link senza dover cercare, copiare e incollare tra le finestre, uno strumento di ricerca integrata di Google Drive in modo da poter allegare file, foto, video senza interrompere il flusso di lavoro, o ancora strumenti tattici per eseguire calcoli semplici, aggiungere una data specifica e convertire unità di misura.

Inizialmente il tasto Quick Insert sarà disponibile in esclusiva per Samsung Galaxy Chromebook Plus, ma dal prossimo anno verrà implementato su più laptop Chromebook e Chromebook Plus; gli utenti già in possesso di un dispositivo mosso dal sistema operativo ChromeOS potranno utilizzare la funzionalità con una scorciatoia da tastiera.

Lenovo Chromebook Duet 11″ e Lenovo Chromebook Duet EDU G2

Anche Lenovo non si lascia scappare l’occasione di lanciare due nuovi dispositivi mossi da ChromeOS, si tratta in buona sostanza di due aggiornamenti del Lenovo Chromebook Duet già in commercio, dispositivo che grazie al fattore di forma, alle dimensioni ridotte e al prezzo contenuto ha riscosso un discreto successo.

Lenovo dunque lancia Chromebook Duet 11″ e Chromebook Duet EDU G2, entrambi sono realizzati interamente in metallo, dotati di processore MediaTek Kompanio 838 con NPU abilitata all’AI, 8 GB di memoria RAM, display da 11,9 pollici con risoluzione 2K e una batteria in grado di garantire fino a 12 ore di utilizzo. I dispositivi strizzano l’occhio a chi cerca un compagno di lavoro estremamente portatile, ma anche a studenti e professori.

Previous Next Fullscreen

Grazie alla nuova penna Lenovo USI Pen 2 entrambi i Chromebook permettono di disegnare, prendere appunti e firmare documenti come una vera penna, sfruttando anche la nuova app Goodnotes. Entrambi i dispositivi sono disponibili a partire da 299 euro.

Nuove funzionalità AI per i Chromebook Plus

Passiamo ora alle novità lato software iniziando con tutta una serie di funzioni in arrivo per i Chromebook Plus, per il mese di ottobre Google ha annunciato tutta una serie di aggiornamenti automatici che porteranno sui laptop in questione le seguenti funzioni:

Help me read aiuterà l’utente a riassumere PDF, articoli o siti web, tutto con un clic destro, permettendo anche di porre domande di follow-up per approfondire

aiuterà l’utente a riassumere PDF, articoli o siti web, tutto con un clic destro, permettendo anche di porre domande di follow-up per approfondire Live Translate abiliterà i sottotitoli tradotti da Google AI su qualsiasi cosa sia sullo schermo, vantando il supporto a oltre 100 lingue

abiliterà i sottotitoli tradotti da Google AI su qualsiasi cosa sia sullo schermo, vantando il supporto a oltre 100 lingue Grazie all’IA di Google l’app Recorder potrà creare trascrizioni in grado di rilevare ed etichettare gli speaker e fornire un riepilogo del contenuto registrato

potrà creare trascrizioni in grado di rilevare ed etichettare gli speaker e fornire un riepilogo del contenuto registrato Miglioramenti per le funzionalità di videochiamata come un suono cristallino con una simulazione del microfono di alta qualità basata sull’intelligenza artificiale che riduce anche il rumore e il riverbero della stanza, ma anche funzioni per regolare automaticamente l’illuminazione, la luminosità e altro ancora su qualsiasi app di videochiamata

Previous Next Fullscreen

Nuove funzioni per tutti gli altri Chromebook

Se con il lancio dei Chromebook Plus c’era chi temeva che Google potesse dimenticarsi dei laptop “normali”, riservando attenzioni esclusivamente ai nuovi arrivati, fortunatamente non è così; il colosso di Mountain View ha infatti annunciato l’arrivo di una serie di nuove funzionalità anche per i Chromebook standard:

Chatta con Gemini disponibile per tutti , anche gli utenti in possesso di un Chromebook standard potranno beneficiare di un’esperienza d’uso del chatbot Gemini integrata nel sistema, senza necessità di avviarlo tramite browser

, anche gli utenti in possesso di un Chromebook standard potranno beneficiare di un’esperienza d’uso del chatbot Gemini integrata nel sistema, senza necessità di avviarlo tramite browser Piano Google One AI Premium senza costi per tre mesi per coloro che acquistano un nuovo dispositivo, include l’accesso a Gemini Advanced, 2 TB di spazio di archiviazione e Gemini in Documenti, Fogli, Gmail e altro.

per coloro che acquistano un nuovo dispositivo, include l’accesso a Gemini Advanced, 2 TB di spazio di archiviazione e Gemini in Documenti, Fogli, Gmail e altro. Welcome Recap fornisce una panoramica visiva di dove era l’utente l’ultima volta su qualsiasi dispositivo e suggerimenti utili per iniziare ad ogni avvio del Chromebook

fornisce una panoramica visiva di dove era l’utente l’ultima volta su qualsiasi dispositivo e suggerimenti utili per iniziare ad ogni avvio del Chromebook Anche la modalità Focus non sarà più esclusiva dei modelli Plus e potrà attivare automaticamente la modalità “Non disturbare” per offrire un’esperienza senza distrazioni

non sarà più esclusiva dei modelli Plus e potrà attivare automaticamente la modalità “Non disturbare” per offrire un’esperienza senza distrazioni Nuove funzioni per il Launcher che oltre a suggerire documenti, permette di aggiungere file importanti alla schermata iniziale per trovarli più facilmente