Qualcomm Technologies ed Epic Games hanno annunciato l’implementazione di Unreal Engine pre-integrato e ottimizzato per la Snapdragon Cockpit Platform, la base delle soluzioni Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies.

L’obiettivo della collaborazione è quello di creare una soluzione pronta all’uso che consenta alle case automobilistiche globali di offrire esperienze utente immersive grazie a un’interfaccia uomo-macchina (HMI) coesiva che permette di sviluppare cruscotti digitali personalizzabili e scalabili su tutti i tipi di veicoli.

Obiettivo: reinventare l’esperienza in auto

Attraverso questa collaborazione tecnologica, le case automobilistiche globali che utilizzano le soluzioni Snapdragon Digital Chassis avranno accesso esclusivo agli strumenti Unreal Engine con funzionalità ottimizzate e potenti capacità di visualizzazione mai viste prima che includono immagini 2D e 3D completamente personalizzabili.

Unreal Engine supporta risorse unificate in tutte le applicazioni, offrendo flussi di lavoro rapidi e flessibili che si traducono in risparmi sui costi, consentendo al contempo la collaborazione e l’iterazione in tempo reale in ogni fase.

La piattaforma Snapdragon Cockpit rivoluziona l’interazione del veicolo con tecnologie avanzate, migliorando le interfacce utente, la connettività e gli ambienti in auto, sfruttando l’elaborazione ad alte prestazioni, la grafica immersiva e l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza generale a bordo del veicolo.

Laxmi Rayapudi, vicepresidente e product management di Qualcomm, ha affermato: “Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con Epic Games per stabilire nuovi standard di esperienze in-vehicle”.

Bill Clifford, vicepresidente e direttore generale di Unreal Engine presso Epic Games, ha affermato: “Unreal Engine è lo strumento di creazione 3D in tempo reale più aperto e avanzato, che offre fedeltà e possibilità senza pari, sia che si stia creando per i giochi o per le interfacce utente”.