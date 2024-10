OpenAI e CDP Venture Capital hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in Italia. La notizia è stata annunciata nella giornata di oggi, 2 ottobre, a distanza di alcuni giorni dall’incontro a New York fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman, da cui arriva un accordo che è parte di una più ampia strategia del Governo volta a rendere competitiva l’Italia nelle nuove tecnologie legate all’IA.

“L’iniziativa sostiene gli obiettivi espressi dal Governo di creare campioni nazionali sull’ Intelligenza Artificiale al fine di stimolare la produttività, l’innovazione e la crescita economica italiana” si legge nel comunicato stampa di CDP Venture Capital, ovvero Cassa Depositi e Prestiti (CDP), una società di proprietà del Ministero dell’Economia che, fra gli altri, ha anche un fondo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il piano è quindi promuovere queste nuove tecnologie anche con l’aiuto di OpenAI, azienda conosciuta soprattutto per ChatGPT che, grazie a questo accordo con CDP potrà “investire in maniera diretta e indiretta” nelle startup che sviluppano prodotti o servizi basati sull’AI. Collaborerà inoltre con CDP Venture Capital per fornire a queste ultime accesso alle proprie tecnologie e alle risorse per la formazione, anche tramite la collaborazione con un consorzio di università italiane. Oltre alle startup, l’accordo riguarda anche le aziende interessate a migliorare le proprie tecnologie di intelligenza artificiale o a integrarne di nuove.

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta un’importante opportunità di crescita per il mondo delle imprese italiane, una tecnologia abilitante trasversale che sta trasformando interi settori ridisegnando profondamente le catene del valore e aprendo la strada a nuovi modelli di business. La scelta di avviare questa collaborazione con un player rilevante come OpenAI nasce dalla volontà di operare in un ecosistema di respiro internazionale, importando le migliori pratiche globali e promuovendo l’innovazione su larga scala. Questa partnership rappresenta un passo decisivo verso l’integrazione di soluzioni all’avanguardia, favorendo un approccio più dinamico, competitivo e proiettato verso il futuro delle nostre imprese” ha commentato Agostino Scornajenchi, l’amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital, ente che prevede circa un miliardo di euro di investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale per il Piano Industriale 2024-2028.