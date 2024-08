Il team di sviluppatori di Microsoft non ha nascosto di ambire a migliorare il funzionamento degli smartphone Android con i dispositivi Windows e nelle ultime settimane ha rilasciato alcuni aggiornamenti per le applicazioni Collegamento a Windows e Collegamento al telefono.

Un nuovo aggiornamento rende ancora più semplice il trasferimento dei file con i PC Windows attraverso il foglio di condivisione di Android.

Come migliora il collegamento tra Android e Windows

Alcune settimane fa il team di Microsoft ha rilasciato un aggiornamento che ha reso la condivisione di file su Android molto più semplice, consentendo di avviare un trasferimento di file dal foglio di condivisione dello smartphone: è sufficiente selezionare un file in un’applicazione, toccare il pulsante di condivisione e quindi selezionare “Collega a Windows” e, dal menu che si apre, scegliere a quale PC Windows inviare il file in questione (che viene trasferito in modalità wireless).

Con un nuovo aggiornamento questo processo è stato ulteriormente semplificato, in quanto i PC collegati vengono mostrati in cima al foglio di condivisione, evitando così agli utenti di dover scorrere lunghi elenchi (pare che ciò avvenga con lo stesso meccanismo che Quick Share di Google utilizza per mostrare i dispositivi con cui si condivide di frequente in cima al foglio di condivisione).

Stando a quanto viene reso noto da Microsoft, questa nuova esperienza richiede la versione 1.24032.518.0 (o una successiva) di Collegamento a Windows e la versione 1.24032.156.0 (o una successiva) di Collegamento a telefono su un PC Windows 10 o Windows 11.

Il team di Microsoft ha anche lavorato per semplificare i trasferimenti di file dal PC Windows al proprio smartphone Android e di recente ha rilasciato un aggiornamento di Windows che aggiunge un’icona “Il mio telefono” nel menu di condivisione del sistema operativo e un update che consente di gestire i file del telefono direttamente da Esplora file di Windows.

In sostanza, il colosso di Redmond mira a rendere Windows il miglior sistema operativo desktop da abbinare ad uno smartphone Android.