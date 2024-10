Con la serie iPhone 15 il colosso di Cupertino ha introdotto il pulsante azione al posto dell’interruttore “mute”, il quale permette di avviare app predefinite e di essere mappato per eseguire quasi tutte le azioni possibili.

Sulla recente gamma iPhone 16 (in copertina il modello base) la società ha aggiunto il pulsante Controllo fotocamera che combina un modulo tattile per scattare una foto e un componente capacitivo per ingrandire facendo scorrere il dito sul pulsante. Ora sembra che Apple abbia intenzione eliminare un pulsante dall’iPhone 17, fondendo due pulsanti in uno.

Apple potrebbe ridurre la quantità di pulsanti di iPhone 17

Secondo l’informatore Majin Bu, invece di un pulsante azione e due per il controllo del volume, Apple starebbe provando a spostare il pulsante di azione sul lato opposto e unire le sue funzioni con quelle dei tasti del volume su un prototipo iPhone 17 Pro.

In questo modo gli utenti iPhone 17 non solo avrebbero a disposizione tre pulsanti, ma non dovrebbero nemmeno sforzarsi per raggiungere il pulsante azione posizionato in alto.

From what I've been told, it looks like Apple is testing an iPhone 17 Pro with a new button that will replace the volume buttons and the action button that have been removed. Full Article: https://t.co/QKPVQFTjzs pic.twitter.com/L58qJBHD3k — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2024

Al momento non è chiaro come Apple riuscirebbe nell’intento, tuttavia la soluzione potrebbe ispirarsi al pulsante Controllo fotocamera

In caso di pressione il nuovo tasto potrebbe fungere da pulsante di azione, mentre il volume potrebbe essere regolato semplicemente facendo scorrere il dito verso l’alto e verso il basso, mentre tramite una pressione prolungata potrebbe essere possibile avviare un’app o disattivare l’audio.

Apple dovrebbe inoltre sostituire l’impopolare linea iPhone Plus con un modello iPhone Slim che diventerebbe il suo dispositivo più elegante, quindi la gamma iPhone 17 si preannuncia interessante.