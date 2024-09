Come di consueto la compagnia assicurativa statunitense Allstate Protection Plans ha effettuato i test di caduta su diversi device e ha pubblicato i risultati (e i video) di quelli relativi a iPhone 16. In modo particolare l’attenzione è stata rivolta a iPhone 16 Pro Max, l’iPhone che con i suoi 6,9” è il device più grande di Apple. Ma l’aspetto più interessante è valutare la resa del nuovo Ceramic Shield utilizzato da Apple per la costruzione dei suoi nuovi iPhone.

I risultati dei test di caduta di iPhone 16 Pro Max

Il Ceramic Shield è un materiale che si ottiene aggiungendo dei cristalli di nanoceramica all’interno del vetro e che Apple ha introdotto con iPhone 12 offrendo una protezione nettamente migliore rispetto al passato. Ora i nuovi iPhone 16 prevedono una versione migliorata di questo materiale utilizzato per la parte anteriore e posteriore dello smartphone.

Nei suoi test Allstate Protection Plans ha simulato diverse tipologie di cadute: una frontale e una posteriore. Nel test con caduta frontale da un’altezza di poco inferiore ai 2 metri il display di iPhone 16 Pro Max si è frantumato con graffi visibili lungo tutta la cornice in titanio. La caduta ha reso l’IPhone inutilizzabile ma sono rimaste funzionanti le risposte tattili tanto che è stato possibile riparare il device.

Nell’altro test, invece, il vetro posteriore di iPhone 16 Pro Max si è frantumato danneggiando anche l’alloggiamento della fotocamera. Lo smartphone è comunque rimasto funzionante compresa la fotocamera.

Per comprendere meglio i risultati va considerato che questi test non replicano situazioni reali nelle quali bisogna considerare non solo l’altezza ma anche l’angolo di caduta e la superficie su cui lo smartphone si scontra. Non è quindi un vero e proprio fallimento quello sperimentato da iPhone 16 Pro Max ma comunque indicativo della fragilità dei device che ogni giorno utilizziamo. Motivo per cui è sempre utile adottare le principali soluzioni disponibili, dalle custodie protettive alle estensioni di garanzia, come nel caso specifico quella prevista da AppleCare+ che prevede un numero illimitato di interventi per danni accidentali al prezzo di 29€ per i danni al display o al vetro posteriore o 99€ per gli altri danni accidentali.