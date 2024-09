La start-up Nothing aggiunge un nuovo modello di cuffie al sempre più ricco catalogo che, oltre ai prodotti del brand principale, include ormai anche i prodotti del marchio CMF: le nuove arrivate si chiamano Nothing Ear (open) e sono cuffie true wireless con una caratteristica particolare.

Si tratta dei primi auricolari OWS (Open Wearable Stereo, cuffie open-ear) del brand, che punta così ad offrire una qualità audio di livello superiore senza rinunciare al comfort e alla percezione dell’ambiente circostante. Scopriamo tutti i dettagli e il prezzo.

Le nuove cuffie Nothing Ear (open) sono ufficiali

Come anticipato in apertura, Nothing ha presentato le nuove Nothing Ear (open), OWS (Open Wearable Stereo) che dispongono della tecnologia Open Sound dell’azienda per far sì che gli utenti possano rimanere in contatto con l’ambiente circostante senza che venga compromessa la qualità del suono.

Ciò è reso possibile da un design “aperto” progettato con la tecnologia Sound Seal System e dall’implementazione di diffusori direzionali che riducono al minimo la dispersione del suono. Dal punto di vista estetico, ci troviamo chiaramente davanti a un prodotto a marchio Nothing: corpo sottile e leggero, design trasparente, anche per la custodia di ricarica.

Dal punto di vista del comfort, queste cuffie sono studiate per non dar fastidio nemmeno se utilizzate tutto il giorno, grazie a un sistema di bilanciamento a tre punti e all’utilizzo di supporti in silicone, e sono progettate per adattarsi a qualsiasi tipologia di orecchio.

Specifiche, tecnologie e funzionalità

Dal punto di vista dell’audio, le Nothing Ear (open) possono vantare un diaframma personalizzato (in attesa di brevetto) per ridurre la distorsione e migliorare le basse frequenze, un rivestimento in titanio per rendere nitide le note alte. Troviamo inoltre un driver ultra-leggero (30% più leggero rispetto ai normali auricolari) e con design “a gradini” che “avvicina fisicamente l’altoparlante all’orecchio”.

Dal punto di vista delle tecnologie, troviamo l’algoritmo automatico Bass Enhance (ottimizza i bassi) e la Clear Voice Technology potenziata dall’intelligenza artificiale (per migliorare la qualità dell’audio in chiamata, anche in ambienti difficili) che è stata addestrata su oltre 28 milioni di scenari di rumore. Sono presenti inoltre la connessione multi-punto (l’utente può collegare le cuffie a più dispositivi e passare da un dispositivo all’altro senza problemi) e la modalità Low Lag (bassa latenza, ottimizzazione audio per i giochi).

Nothing continua a portare avanti la propria mission per integrare le funzioni IA nei dispositivi tecnologici di uso quotidiano: anche le Nothing Ear (open) integrano ChatGPT: gli utenti possono così accedere a informazioni in tempo reale direttamente dalle cuffie, sfruttando solo la propria voce. Per controllare questa funzionalità e tutto ciò che concerne le cuffie, c’è la solita app dedicata Nothing X (disponibile su App Store e su Google Play Store).

Ultimo aspetto da considerare è quello legato all’autonomia: grazie alla batteria integrata, le Nothing Ear (open) sono in grado di garantire 8 ore di riproduzione con una singola ricarica, dato che sale a 30 ore se viene sfruttata anche la custodia di ricarica. Anche la ricarica è molto veloce: dieci minuti di ricarica, aggiungono due ore in ascolto di autonomia.

Specifiche tecniche Nothing Ear (open): Dimensioni: 51,3 x 41,4 x 14,3 mm (cuffia), 125,9 x 44,0 x 19,0 mm (custodia di ricarica)

x x (cuffia), x x (custodia di ricarica) Peso: 8,1 g (cuffia), 63,8 g (custodia di ricarica)

(cuffia), (custodia di ricarica) Certificazione: IP54

Audio: driver dinamico da 14,2 mm Diaframma in poletilene tereftalato rivestito di titanio Tecnologia Clear Voice con IA

Comandi: touch

Connettività: Bluetooth 5.3 Google Fast Pair Microsoft Swift Pair Connessione multi-punto (doppia) Modalità a bassa la tenza (Low Lag)

Compatibilità: Android 5.0+ e iOS 13+ App Nothing X Aggiornamenti firmware

e Batteria: 64 mAh (cuffia), 635 mAh (custodia di ricarica) Autonomia (cuffie): 8 ore (riproduzione), 6 ore (conversazione) Autonomia (con custodia di ricarica): 30 ore (riproduzione), 24 ore (conversazione) Indicatore LED per lo stato di ricarica Ricarica tramite porta USB-C

(cuffia), (custodia di ricarica)

Galleria d’immagini del prodotto

Le Nothing Ear (open) sono disponibili nella sola colorazione White che alterna parti in trasparenza a parti bianche, sia per la singola cuffia che per la custodia di ricarica.

Disponibilità e prezzo delle nuove Nothing Ear (open)

Le nuovissime Nothing Ear (open) sono disponibili al preordine anche in Italia da oggi, martedì 24 settembre 2024 (su nothing.tech), con le vendite che inizieranno ufficialmente tra sette giorni, martedì 1 ottobre 2024 (anche su Amazon). Il prezzo di listino scelto da Nothing per queste cuffie è pari a 149 euro.

Pre-ordina Nothing Ear (open) su nothing.tech

Acquista Nothing Ear (open) su Amazon