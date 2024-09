L’intelligenza artificiale da un anno ha ormai preso piede nel settore mobile e tutte le principali aziende si sono messe duramente al lavoro per offrire ai rispettivi clienti funzionalità che siano in grado di sfruttare le enormi potenzialità che la nuova tecnologia è in grado di garantire.

Lo scorso anno si è diffusa l’indiscrezione secondo cui Jony Ive, ex dirigente di Apple e uno dei personaggi più importanti per il lancio di iPhone, avrebbe avviato un progetto hardware IA con OpenAI e che vede coinvolto anche il suo CEO, Sam Altman e nelle ultime ore è finalmente arrivata una conferma.

Jony Ive ha deciso di scommettere sull’intelligenza artificiale

Qualche dettaglio su questo misterioso progetto è stato fornito da The New York Times, secondo cui Jony Ive avrebbe incontrato Altman tramite Brian Chesky, CEO di Airbnb e l’iniziativa sarebbe finanziata da Ive e dall’Emerson Collective, la società di Laurene Powell Jobs, moglie del compianto Steve Jobs.

Stando a quanto è possibile apprendere, il progetto in questione potrebbe essere in grado di raccogliere entro la fine del 2024 ben un miliardo di dollari di investimenti.

Allo stato attuale sarebbero soltanto dieci le persone impegnate nel portare avanti questo progetto e tra di esse vi sarebbero anche Tang Tan ed Evans Hankey, ossia due personaggi chiave tra quelli che hanno collaborato con Jony Ive alla realizzazione di iPhone.

Ad occuparsi del design di questo nuovo dispositivo sarebbe LoveFrom, la società di Jony Ive, nella privacy di un edificio che si trova in una zona di San Francisco dedicata in particolare ad uffici.

Si conosce poco o nulla del device in fase di realizzazione ma pare che Jony Ive e Sam Altman abbiano discusso di come l’intelligenza artificiale generativa abbia reso possibile la creazione di un nuovo dispositivo di elaborazione, ciò in quanto la tecnologia potrebbe fare di più per gli utenti rispetto al software tradizionale grazie alla sua capacità di gestire richieste complicate.

Ancora tante cose sarebbero da definire, incluso quando tale dispositivo dovrebbe essere lanciato sul mercato. Staremo a vedere.