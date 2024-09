Electronic Arts ha rilasciato il trailer di lancio di EA Sports FC 25 in cui appaiono anche varie glorie del passato. Il calciatore del Real Madrid Jude Bellingham è presente anche nella copertina della confezione del gioco che ora è disponibile in accesso anticipato.

Quest’anno sono attese due grandi novità nel gioco di calcio EA Sports FC 25. Una è la variante di gioco “Rush”, in cui i giocatori possono competere tra loro in squadre di cinque giocatori ciascuna, in modo da vivere partite ancora più intense.

L’altra novità è “FC IQ” che punta a migliorare notevolmente le opzioni tattiche, ad esempio attraverso dati reali dei giocatori e un nuovo modello di intelligenza artificiale.

Inoltre i giocatori ora possono assegnare ruoli individuali alle loro stelle e reagire in modo più efficace alla situazione di gioco attuale con rapidi cambiamenti tattici.

EA Sports FC 25 è già giocabile per gli acquirenti della Ultimate Edition, mentre l’edizione standard uscirà il 27 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Con l’occasione segnaliamo che al momento EA Sports FC 25 è acquistabile su eBay al prezzo di 58,90 euro con codice sconto PSPRSETT24.