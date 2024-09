Recentemente Andrew Wilson, CEO di EA, ha affermato che lo sport sarebbe stato uno degli argomenti su cui l’azienda avrebbe “raddoppiato gli sforzi”. Ora sembra che le intenzioni della società si stiano concretizzando, a iniziare da nuova app social per i suoi giochi sportivi.

Come parte di una presentazione agli investitori di ieri, Electronic Arts ha annunciato ufficialmente l’app EA Sports che verrà lanciata questo autunno per iOS e Android.

EA lancia un’app social per i suoi giochi sportivi

L’app EA Sports sarà disponibile inizialmente in Spagna e includerà un feed per tenersi aggiornati sulle notizie e gli highlights delle proprie squadre preferite, sfide interattive a cui è possibile giocare durante e dopo le partite in diretta e “arene” della comunità.

EA afferma che l’app offrirà una combinazione di contenuti sportivi, dati sportivi in ​​diretta, messaggistica social, interattività, sfide e altro ancora, il tutto incentrato sul calcio globale in collaborazione con LaLiga.

La società afferma inoltre che punta ad aggiungere altri sport all’app in futuro, quindi possiamo aspettarci che franchise come Madden NFL o EA Sports College Football verranno inclusi prima o poi.

EA ha anche annunciato che è in lavorazione un film sui Sims e che il nuovo Skate sarà disponibile in accesso anticipato l’anno prossimo.