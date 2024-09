Ora che la gamma iPhone 16 è stata lanciata, in Rete vanno moltiplicandosi gli approfondimenti dedicati ai nuovi melafonini e nelle scorse ore sotto i riflettori è finito uno dei modelli Pro.

Lo staff di REWA Technology, infatti, ha pubblicato su YouTube un video teardown dedicato ad iPhone 16 Pro, offrendoci così la possibilità di scoprire come sono posizionate le varie componenti interne del nuovo telefono di Apple.

Cosa emerge da un nuovo video teardown di iPhone 16 Pro

Nel procedere alle operazioni di disassemblaggio del nuovo melafonino, lo staff di REWA Technology si sofferma su alcune delle componenti più importanti del device, mettendole a confronto con quelle usate dal colosso di Cupertino nel modello della generazione precedente.

Tra le novità più rilevanti vi è quella relativa alla batteria, che a differenza di quella usata sul predecessore è protetta da un involucro in acciaio lucido fissato con cuscinetti adesivi, soluzione che dovrebbe aiutare il device a migliorare la dissipazione del calore (pare che soltanto questo modello abbia tale involucro in metallo).

Il display è più grande rispetto a quello del modello dello scorso anno, sebbene abbia anche cornici più sottili.

Una volta rimosse tutte le componenti, è possibile vedere la struttura interna in alluminio con parti in grafite, soluzione che a dire del colosso di Cupertino dovrebbe garantire agli utenti un miglioramento per quanto riguarda l’efficienza termica.

Se siete curiosi di scoprire cosa si nasconda all’interno di iPhone 16 Pro, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video:

Ricordiamo che la gamma iPhone 16 è disponibile anche nel nostro Paese con prezzi a partire da 979 euro (ci sono già delle offerte interessanti).