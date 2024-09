Engwe lancia sul sito ufficiale una nuova iniziativa promozionale pensata per promuovere il trasporto ecologico e per celebrare il World Car Free Day, la Giornata mondiale senza auto. Ci sono offerte su diversi modelli di ebike della gamma, da quelli compatti e pieghevoli fino ad arrivare alle bici più grandi e adatte alle lunghe distanze: andiamo a scoprire gli sconti del Ride For World Car Free Day dell’azienda.

Le offerte “ecologiche” sulle ebike Engwe per la Giornata senza auto

Engwe è tra i marchi più popolari per quanto riguarda le bici elettriche a pedalata assistita, anche sul mercato europeo, e in queste ore propone una nuova promozione per celebrare la Giornata mondiale senza auto, che cade il 22 settembre. Le offerte dell’iniziativa Ride For World Car Free Day coinvolgono diversi modelli, ma si spingono persino oltre ai prezzi scontati che è possibile vedere sul sito: questo grazie ad alcuni esclusivi coupon da 100 o da 150 euro.

Ecco alcune delle offerte più interessanti della promozione, che coinvolgono modelli pieghevoli come Engwe P20, ma anche più “tradizionali” come P275 Pro e P275 ST: tutte ebike che abbiamo avuto modo di testare e apprezzare nelle nostre recensioni. Naturalmente si tratta di modelli al 100% legali in Italia.

Le offerte con coupon qui sopra sono valide sul sito ufficiale Engwe fino al 30 settembre 2024, salvo esaurimento scorte. Per consultare tutte le proposte pensate per il World Car Free Day del produttore potete seguire il link qui in basso.

Informazione Pubblicitaria