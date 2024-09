Mancano oramai poche ore all’esordio ufficiale della gamma iPhone 16 e il colosso di Cupertino da tempo ha avviato la relativa produzione, così da avere sufficienti scorte per soddisfare l’elevata domanda.

Ebbene, a quanto pare i nuovi melafonini non saranno assemblati soltanto in Cina e in India ma anche in Brasile, sempre negli stabilimenti della Foxconn.

Anche in Brasile saranno assemblati gli iPhone 16

Stando a quanto si apprende dai documenti normativi per iPhone 16 in Brasile, il nuovo melafonino è attualmente in fase di assemblaggio anche in questo Paese (in particolare nello stabilimento della Foxconn a Jundiaí, San Paolo) oltre che in Cina e in India.

Sebbene Apple abbia già utilizzato tale struttura per assemblare gli iPhone, questa è la prima volta che un nuovo modello verrà assemblato in Brasile sin dal primo giorno.

Ad ogni modo, almeno per il momento, soltanto il modello base dell’iPhone 16 verrà assemblato in Brasile mentre i modelli più costosi continueranno a essere importati dalla Cina.

Qualcosa di simile è avvenuta lo scorso anno per gli stabilimenti della Foxconn in India, nei quali per la prima volta Apple ha deciso di assemblare iPhone 15 e iPhone 15 Plus in contemporanea con quelli cinesi.

Alla base della decisione del colosso di Cupertino di ampliare gli stabilimenti interessati all’assemblaggio dei suoi device vi sono non solo ragioni fiscali ma anche l’obiettivo di essere meno dipendente dalla Cina per la produzione e la distribuzione dei suoi prodotti.

Inoltre, l’assemblaggio in nuovi stabilimenti consente ad Apple di portare i suoi device nei relativi Paesi in tempi più rapidi (per esempio, in Brasile iPhone 16 sarà disponibile solo una settimana dopo rispetto agli Stati Uniti mentre in passato l’attesa durava circa un mese).