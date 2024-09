All’inizio della settimana Apple ha rilasciato iOS 18, attesa nuova versione del sistema operativo del colosso di Cupertino dedicata ad iPhone.

A quanto pare, tra le tante novità introdotte non manca qualche bug ed un esempio è rappresentato da quello che colpisce l’applicazione Messaggi, problema che si sta rivelando particolarmente fastidioso per tanti utenti.

iOS 18 porta con sé un fastidioso bug per i messaggi

Stando a quanto si apprende, per generare il bug di iOS 18 sarebbe sufficiente rispondere in un messaggio concatenato se qualcuno condivide una watch face di Apple Watch.

Ricordiamo a tal proposito che Apple Watch include una funzionalità che consente agli utenti di condividere facilmente il proprio quadrante tramite iMessagge o Mail direttamente da watchOS, in modo da rendere possibile la condivisione di determinate configurazioni personalizzate.

Ebbene, il bug si attiva nel momento in cui qualcuno risponde a un quadrante condiviso in un thread su Messaggi in iOS 18: l’applicazione si blocca ripetutamente se l’utente prova ad aprire la conversazione e anche inviare o rispondere a conversazioni da altre chat diventa difficile, in quanto potrebbero verificarsi dei crash.

Inoltre, una volta attivato, il bug colpisce entrambi gli utenti mentre se si risponde da iOS 18.1 il problema pare che non si verifichi (ma se è l’altro utente a rispondere, il blocco si verificherà pure su iOS 18.1 beta).

Per risolvere il bug in questione al momento c’è un solo rimedio, ossia cancellare tutta la conversazione da entrambi i device (cosa non semplice da fare, visto che l’app si blocca ripetutamente) e ciò comporta la perdita anche dei vari contenuti multimediali inclusi. L’eventuale ripristino del thread eliminato reintroduce il bug.

Probabilmente a breve il team di sviluppatori di Apple implementerà un fix per risolvere il problema ma, fino a quel momento, il consiglio è quello di evitare di rispondere a un quadrante di Apple Watch condiviso in un thread.