Apple ha introdotto la possibilità per gli utenti di recuperare e ripristinare in modalità wireless il firmware dei loro dispositivi inizialmente per Apple Watch con iOS 15.4 e watchOS 8.5 e successivamente anche per Apple TV con iOS 17 e tvOS 17.

Con iOS 18 ora l’azienda di Cupertino sta finalmente estendendo questa possibilità alla gamma iPhone 16. I colleghi di 9To5Mac sono riusciti a simulare il nuovo sistema offrendoci un’anteprima di come funziona.

Il firmware dell’iPhone 16 ora può essere ripristinato da un altro iPhone

Quando l’iPhone 16 entra in modalità ripristino gli utenti possono posizionarlo accanto a un altro iPhone o iPad per avviare il ripristino del firmware. L’altro dispositivo scaricherà un nuovo firmware iOS e lo trasferirà al dispositivo di destinazione, quindi non sarà più necessario un Mac o un PC per risolvere eventuali problemi del firmware sui dispositivi iOS.

Sebbene qualsiasi dispositivo con iOS 18 possa essere utilizzato per ripristinare un dispositivo “brickato”, sembra che per ora solo i modelli iPhone 16 possano essere ripristinati in modalità wireless, in quanto dispongono di una speciale partizione di ripristino che può gestire l’intero processo indipendentemente dal fatto che la partizione iOS principale sia avviata o meno.

Al momento non è chiaro se Apple abbia intenzione di estendere questa funzionalità ai precedenti iPhone, ma si tratta comunque di un passo avanti nel rendere più facile per gli utenti risolvere i problemi del firmware in autonomia.