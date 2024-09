Alla fine di questo mese Microsoft terrà un evento speciale dedicato a Copilot che verterà sulla prossima fase del sistema di intelligenza artificiale nell’ecosistema del colosso di Redmond.

L’evento Microsoft 365 Copilot: Wave 2 si concentrerà sul rebranding di Copilot e sulle offerte commerciali di Microsoft, tuttavia possiamo aspettarci anche nuove funzionalità.

Microsoft sembra voler ostentare ulteriormente la paternità di Copilot, visto che nel teaser si legge che Microsoft Copilot per Microsoft 365 diventerà Microsoft 365 Copilot e facilmente anche altri suoi prodotti affini riceveranno lo stesso trattamento.

L’evento dovrebbe anche essere un’occasione per annunciare nuove funzionalità di Copilot per Microsoft 365 con le quali la società cercherà di convincere più aziende ad abbonarsi a Copilot, visto che si stanno chiedendo se valga la pena pagare il prezzo richiesto.

In quest’ottica Microsoft potrebbe anche annunciare nuove funzionalità per Copilot Pro in modo da stimolare i consumatori ad abbonarsi, visto che questo livello a pagamento non ha ricevuto molte novità da quando è stato lanciato all’inizio di quest’anno.

Microsoft annuncerà la prossima fase di Copilot il 16 settembre

Il CEO di Microsoft Satya Nadella e il vicepresidente di AI at work Jared Spataro ospiteranno l’evento Microsoft 365 Copilot: Wave 2 il 16 settembre su LinkedIn.

Recentemente Microsoft Word e Microsoft OneNote hanno ottenuto dei “superpoteri” grazie alle capacità di intelligenza artificiale di Copilot.