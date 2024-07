Direttamente da Microsoft arrivano diverse novità in merito alle future implementazioni di Copilot, il suo sistema di chat-bot proprietario basato sull’intelligenza artificiale, in vista del futuro prossimo: scopriamole insieme.

Le novità in arrivo a luglio

Una delle novità più importanti e significative consiste nell’introduzione di Microsoft Designer AI all’interno delle applicazioni maggiormente utilizzate della compagnia, rispettivamente Word e PowerPoint. A detta di Microsoft, il processo di creazione sarà a dir poco semplice e intuitivo: basterà infatti aprire semplicemente Copilot, inserire un prompt di comando per avere così direttamente accesso a diverse foto ricreate con l’intelligenza artificiale. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di interpellare Copilot per la ricerca di una determinata immagine, facendo uso di un libreria di foto stock di Microsoft da cui poter selezionare lo scatto desiderato.

Un’altra novità è l’implementazione di Copilot all’interno di Sharepoint Text v1: ciò permetterà agli utenti di riformulare i propri elaborati scritti, avendo la possibilità di cambiare facilmente il tono e lo stile della propria scrittura nei siti di Sharepoint, allungarla o renderla più concisa, o riscriverla da capo nei casi più estremi.

Questo sarà possibile anche all’interno di Teams, dove Copilot darà la possibilità di trasformare ogni messaggio a completa discrezione dell’utente, rendendolo ad esempio più persuasivo o inclusivo, in base all’interlocutore di riferimento.



Oltre a questo, Microsoft ha inoltre esteso ulteriormente l’accesso di Copilot a un numero più ampio di software stand-alone per Microsoft 365, che riportiamo qui di seguito:

Microsoft 365 App for business & enterprise

Microsoft Teams Essentials, Enterprise e EEA

Exchange Kiosk, Piano 1 e Piano 2

SharePoint, Piano 1 e Piano 2

OneDrive for Business, Piano 1 and Piano 2

Microsoft Planner, Piano 1

Microsoft Project, Piano 3 e Piano 5

Project Online Essentials

Visio, Piano 1 e Piano 2

Microsoft ClipChamp

Ognuno dei piani sopracitati prevederà l’opzione Copilot come servizio aggiuntivo. L’arrivo delle nuove funzionalità è previsto per il mese di luglio, nonostante non conosciamo ancora una data ufficiale. Ricordiamo che Copilot per Microsoft 365 ha attualmente un costo fissato a 28.10 euro mensili, con sottoscrizione annuale. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti e indicazioni in merito da parte di Microsoft, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.