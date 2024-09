Nelle scorse ore DAZN ha lanciato una nuova offerta che permette di risparmiare un bel po’. Riguarda il piano DAZN Standard, quello che include tutti gli sport visibili sulla piattaforma, compreso il calcio della Serie A e della Serie B, per inciso. Ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

DAZN Standard è in offerta per tre mesi: come approfittarne

C’è tempo fino a domenica 22 settembre 2024 per approfittare di un’offerta che consente di pagare per i primi tre mesi l’abbonamento a DAZN Standard a partire da 19,90 euro al mese invece di 34,99 euro. Per risparmiare questi 45 euro basta attivare l’abbonamento sul sito web di DAZN entro domenica, non serve fare altro.

Come anticipato, il piano in promozione, DAZN Standard, include tutti gli sport visibili sulla piattaforma, quindi anche il calcio italiano della Serie A Enilive, la Serie B e altre divisioni del calcio internazionale, oltre a molti altri sport come la pallacanestro, la pallavolo, il tennis, il ciclismo e gli sport invernali dei canali Eurosport 1 e 2, fra le altre cose. Ricordiamo che questo piano in abbonamento permette la visione simultanea su una medesima rete internet domestica con due dispositivi al massimo, ma ne supporta la visione non in contemporanea su un massimo di sei.

Ciò detto, vi lasciamo al link diretto al sito web di DAZN per approfittare di questa offerta o per ottenere maggiori informazioni al riguardo, offerta che vi ricordiamo essere disponibile fino a domenica 22 settembre 2024.

Attiva ora DAZN Standard a partire da 19,90 euro al mese invece di 34,99 euro

