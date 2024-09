Sono passati circa tre mesi dall’arrivo in Italia di Helio Ring, il primo anello intelligente di Amazfit pensato per offrire una maggiore precisione nel rilevamento dei parametri vitali. È infatti il compagno perfetto di smartwatch come Amazfit Balance (qui trovate la nostra recensione) ma anche come il nuovissimo Amazfit T-Rex 3 (di cui vi porteremo a breve la recensione completa).

L’offerta

In attesa della nostra recensione, che arriverà tra qualche giorno, vi segnaliamo però quest’offerta attiva sullo store ufficiale. Amazfit Helio Ring è infatti scontato del 43%, un’occasione decisamente ghiotta per chi era indeciso e stava aspettando una buona occasione per portarsi a casa un dispositivo di questo tipo.

Tra l’altro proprio in questi giorni Amazfit ha aggiunto anche una nuova taglia, la 8, che va quindi ad aggiungersi alla 10 e alla 12 che erano disponibili fin dalla prima commercializzazione nel nostro Paese. L’anello è realizzato in lega di titanio, per essere praticamente impercettibile al dito, e offre una resistenza all’acqua fino a 10 atmosfere, risultando quindi ideale anche per gli sport acquatici.

I sensori integrati nell’anello consentono di misurare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, lo stress e la qualità del sonno. Se possedete uno smartwatch Amazfit i dati saranno integrati con quelli raccolti dall’orologio, fornendo una valutazione ancora più accurata dei parametri vitali. La ricarica avviene tramite una basetta fornita in confezione e la batteria assicura un’autonomia di 3-4 giorni tra una ricarica e l’altra.