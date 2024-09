In diverse occasioni sulle nostre pagine avete potuto leggere notizie inerenti allo Spazio che ci circonda, a più riprese infatti vi abbiamo parlato delle missioni NASA su Marte, delle missioni Artemis, di Polaris Dawn e di molto altro. C’è un aspetto che potrebbe passare inosservato agli appassionati del settore che seguono queste vicende, di solito ci si focalizza sulle singole missioni interessandosi ai vari dettagli, ma raramente si guarda l’aspetto generale prendendo in considerazione contemporaneamente tutte le missioni in atto. Bè, a quanto pare l’umanità ha appena stabilito un nuovo record in ambito spaziale, scopriamo di cosa si tratta.

Nuovo record per gli esseri umani nello Spazio

Siamo tutti consapevoli di come, nel corso degli ultimi anni, le principali potenze mondiali abbiano riacquistato interesse nei confronti dello spazio, le diverse agenzie governative fanno a gara per stabilire nuovi record ma quello di cui vi parliamo oggi è, seppur involontariamente, frutto della collaborazione di buona parte di esse.

Nelle ultime ore infatti, grazie al lancio della Soyuz MS-26 con a bordo due cosmonauti e un astronauta NASA e al lancio della missione Polaris Dawn, è salito a 19 il numero di esseri umani presenti contemporaneamente nello spazio. Tra cosmonauti, astronauti e taikonauti sono attualmente in orbita 19 persone, superando il record stabilito lo scorso anno con 17 presenze simultanee, nello specifico al momento sono presenti:

Polaris Dawn – Jared Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon

Stazione spaziale Tiangong – Li Guangsu, Li Cong e Ye Guangfu

ISS (NASA) – Tracy C. Dyson, Mike Barratt, Matthew Dominick, Jeanette Epps, Don Petitt, Butch Wilmore e Suni Williams

ISS (Roscosmos) – Nikolai Chub, Alexander Grebenkin, Oleg Kononenko, Aleksey Ovchinin e Ivan Vagner

A breve tuttavia questo numero è destinato a diminuire, considerando la vicina conclusione della missione Polaris Dawn, inoltre come molti di voi avranno notato, è interessante come i problemi occorsi alla capsula Starliner di Boeing che hanno costretto i due membri dell’equipaggio a prolungare la propria permanenza a bordo della ISS abbiano giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo record.

In futuro lo spazio sarà sempre più affollato, pensate che al momento mancano all’appello astronauti di due importanti agenzie, ESA e JAXA, ma in futuro considerando l’arrivo delle nuove stazioni spaziali commerciali, del Lunar Gateway, delle stazioni sulla superficie lunare e delle stazioni spaziali cinese, russa e indiana, verranno senza dubbio stabiliti nuovi record come questo molto velocemente; gli esseri umani nello spazio saranno sempre più numerosi.