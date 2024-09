Mancano pochi giorni al rilascio della versione stabile di iOS 18, che porterà con sé diverse novità, tra le quali vi è anche la funzione Repair Assistant.

Si tratta della soluzione studiata dal team di Apple per consentire agli utenti di configurare delle parti di ricambio dopo una riparazione con la necessaria precisazione che richiede l’utilizzo di componenti originali.

In sostanza, Repair Assistant ha come obiettivo quello di assicurarsi che un ‌iPhone‌ funzioni come previsto se è stato riparato con una parte originale fornita dal colosso di Cupertino.

Repair Assistant di iOS 18 nei dettagli

E così, nel caso di sostituzione di un display, Repair Assistant avrà il compito di assicurarsi che True Tone, le opzioni di luminosità automatica e altre funzionalità siano accessibili oppure se viene cambiata la batteria dovrà accertarsi che il report Battery Health funzioni senza problemi.

La funzionalità in questione può essere utilizzata per configurare parti installate prima del rilascio di ‌iOS 18‌, come ad esempio una batteria originale Apple sostituita da terze parti, che può essere configurata come un componente originale del colosso statunitense.

Una volta proceduto all’installazione di iOS 18, gli utenti che hanno sostituito delle componenti che possono essere configurate dovrebbero visualizzare la sezione Parti e Servizi nel menu delle Impostazioni (gli altri, invece, non la vedranno).

Ecco le immagini della procedura, pubblicate su X da AbbasCfcJT26:

Questo strumento dovrebbe supportare non solo i display e le batterie ma anche le fotocamere e altre componenti mentre la sua disponibilità è limitata ai melafonini degli ultimi anni (a partire da iPhone 12).

Si tratta nel complesso di una novità che dovrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo quotidiana, evitando inconvenienti quando vengono effettuate delle riparazioni.