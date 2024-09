In seguito all’evento tenutosi un paio di giorni fa, durante il quale il colosso di Cupertino ha svelato al mondo i nuovi Apple iPhone 16, il nuovo Apple Watch serie 10 e le nuove AirPods 4, l’azienda ha contestualmente rilasciato le versioni Release Candidate dei suoi principali sistemi operativi. A distanza di poche ore, nella versione iOS 18 RC, sono state individuate alcune prove che confermano come l’azienda abbia testato nuovi sensori per la salute nei suoi auricolari wireless, che dovrebbero essere implementati su una nuova generazione di AirPods Pro in arrivo l’anno prossimo.

Le future AirPods Pro 3 e la prossima generazione di Powerbeats Pro potrebbero misurare la frequenza cardiaca

Secondo numerose e insistenti indiscrezioni, Apple sarebbe già da tempo al lavoro su nuove funzionalità legate alla salute per la prossima generazione di AirPods Pro prevista per il 2025; alcune conferme sono state individuate dai colleghi di 9to5Mac nel codice di iOS 18 RC.

Alcune stringhe di codice infatti fanno riferimento ad un’inedita funzionalità per la rilevazione e il monitoraggio della frequenza cardiaca: “Indossa entrambi gli auricolari durante gli allenamenti per monitorare e inviare la tua frequenza cardiaca ad Apple Health. Gestisci nelle impostazioni Bluetooth”; la stringa di codice fa riferimento a un componente di sistema che gestisce la configurazione delle cuffie wireless di Apple, come AirPods e Beats.

Oltre ad altre evidenze individuate nel codice, una fonte dei colleghi già menzionati ha fornito qualche informazione aggiuntiva, sembra infatti che gli AirPods Pro 3 non saranno gli unici auricolari a presentare il nuovo sensore di salute, Apple avrebbe infatti programmato di implementare il nuovo sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca anche nella prossima generazione di Powerbeats Pro.

Bisognerà dunque attendere il prossimo anno per saperne di più, al netto di ulteriori fughe di notizie in merito, Apple infatti ha appena annunciato la nuova generazione di AirPods 4, una versione migliorata di AirPods Max e un aggiornamento software per AirPods Pro 2.