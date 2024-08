Chrome continua a cambiare e, nel farlo, sembra strizzare l’occhio con crescente convinzione all’intelligenza artificiale al fine di creare un’esperienza di navigazione ancora più rapida, sicura e funzionale.

Google ha confermato la disponibilità di tre nuove funzionalità AI (basate sugli ultimi modelli di Gemini e Google AI) che ora approdano su Chrome. Scopriamole insieme.

Google Lens per desktop

Google Lens è uno strumento ben noto a tutti i possessori di uno smartphone e che ha reso più semplice la ricerca di ciò che si può scorgere con il proprio telefono. Ebbene, con l’ultimo aggiornamento di Google, in fase di lancio nei prossimi giorni, le stesse funzionalità di Google Lens saranno disponibili anche sul proprio browser desktop.

Grazie a tale novità, l’utente sarà in grado di selezionare, cercare e porre domande su tutto ciò che vede sul web, senza lasciare la propria scheda di navigazione. Basterà selezionare l’icona dell’obiettivo di Google nella barra degli indirizzi, fare clic o trascinarla su ciò che desideriamo cercare, oppure aprire Google Lens dal menu a destra.

Una volta effettuata la selezione, si potranno analizzare le corrispondenze visive e i risultati di ricerca sul pannello laterale. Si potrà anche usare la multisearch per affinare ulteriormente la propria ricerca per colore, marchio o altro dettaglio, o ancora porre domande di follow-up per approfondire un argomento.

Confrontare i prodotti tra siti diversi

Un’altra novità che sarà molto gradita agli amanti dello shopping è la possibilità di effettuare dei confronti tra i prodotti presenti su più siti diversi.

Per capire quale possa essere il valore aggiunto di questa novità, prova a pensare a quando fai acquisti online. Probabilmente ti troverai dinanzi alla necessità di saltare da una scheda all’altra per leggere le recensioni e i prezzi di vendita.

Per evitare di fare tutto questo movimento tra le schede, Google Chrome introduce una funzione di confronto online chiamata Tab compare, una opzione che presenta una panoramica generata dall’intelligenza artificiale dei prodotti presenti nelle schede di Chrome, ma racchiuse in un’unica schermata.

Insomma, l’intelligenza artificiale applicata a tale opzione d’uso permetterà di realizzare una tabella di confronto tra specifiche del prodotto, caratteristiche, prezzo, valutazioni e altro ancora.

Una nuova cronologia di navigazione

La terza novità riguarda la cronologia di navigazione. Già ora Chrome ti aiuta a trovare un sito che sai di aver visitato, anche se non lo hai salvato. L’intelligenza artificiale permette ora di fare qualcosa in più, rendendo ancora più naturale e colloquiale trovare i siti visitati.

Per riuscirci, basterà digitare una richiesta in modo colloquiale (ad esempio, come si chiamava quel negozio di abbigliamento online che ho visitato la scorsa settimana?) e Chrome mostrerà le pagine pertinenti, sulla base dell’analisi della cronologia di navigazione.