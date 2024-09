Mentre l’estate si avvicina al termine, Unieuro propone una nuova promozione ricca di prodotti tech: con “Settembre ti sorprende” la nota catena lancia una grande quantità di offerte su smartphone, tablet, wearable, PC, smart TV e non solo, valide fino al 19 settembre 2024 sia online sia in negozio. Vediamo gli sconti più interessanti.

“Settembre ti sorprende” con le offerte Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro include tante offerte sulla tecnologia e spazia tra alcuni dei marchi più popolari: troviamo sconti sui prodotti Apple, ASUS, Samsung, Xiaomi, OPPO, Google, Sony e così via. La promozione è valida sia online sia nei punti vendita aderenti sparsi per l’Italia fino al 19 settembre 2024: vista la grande quantità di prodotti in offerta, abbiamo deciso di selezionare alcune delle proposte più intriganti, in modo da aiutare a non perdervi.

Prima di procedere, vale la pena specificare che per i PC (fissi o portatili) è attiva fino al 19 settembre l’iniziativa che consente di dare in permuta l’attuale dispositivo per l’acquisto del nuovo: si chiama “Back to School, ciao ciao vecchio PC” e permette di ottenere un corrispettivo fino a 500 euro per l’usato funzionante (non deve avere più di 5 anni), a condizione che vengano rispettati i requisiti specificati nel regolamento (che potete consultare qui).

Fatta questa premessa, andiamo a scoprire una selezione delle offerte Unieuro suddivise per categoria.

Offerte smartphone Unieuro

Offerte tablet Unieuro

Offerte wearable Unieuro

Offerte notebook Unieuro

Offerte smart TV Unieuro

Altre offerte Unieuro

Queste erano solo alcune delle offerte Unieuro disponibili fino al 19 settembre 2024 (scorte permettendo) sul sito e nei negozi. Per scoprire tutti gli sconti potete seguire il link qui in basso, mentre qui potete sfogliare il volantino. Avete trovato qualche proposta di vostro interesse?