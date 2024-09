Da Xpeng AeroHT arriva una curiosa auto elettrica volante modulare, composta in particolare da un vettore terrestre e da uno aereo.

Per il primo volo pubblico di questa nuova auto elettrica ci sarà da avere pazienza sino a novembre mentre le prevendite partiranno nelle settimane successive ma le consegne sono in programma per il 2026.

Come funziona l’auto elettrica volante modulare di Xpeng AeroHT

Fondata oltre dieci anni fa, Xpeng AeroHT ha come obiettivo quello di riuscire a sviluppare una vera auto volante anche se, fino a questo momento, i suoi veicoli hanno avuto un aspetto molto diverso da quelle delle tradizionali auto.

Dopo diversi progetti messi da parte a causa di problemi di varia natura, è arrivato il momento di Land Aircraft Carrier, auto modulare annunciata alla fine dello scorso anno e che adesso è stata mostrata dal vivo in Cina.

Il primo modulo di Xpeng Land Aircraft Carrier può essere ritenuto una sorta di “portaerei”: si tratta di un veicolo di forma squadrata, dotato di tre assi (e sei ruote), lungo 5,5 metri e largo 2 metri. Dotato di un motore EREV, dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia mista di 1.000 km (CLTC).

Il secondo modulo è quello che vola e ha un aspetto che ricorda molto un drone dalle grandi dimensioni. Con una carica completa l’aereo dovrebbe riuscire a garantire 5 o 6 voli e supporta due modalità di guida (manuale e automatica).

Xpeng Land Aircraft Carrier effettuerà il suo primo volo pubblico allo Zhuhai Air Show a novembre.

Al momento il produttore non ha ancora uno stabilimento nel quale assemblare questo veicolo, il cui prezzo ufficiale dovrebbe essere inferiore ai 2 milioni di yuan (pari, al cambio, a circa 254.000 euro).

Resta da capire se Xpeng AeroHT deciderà di avviare la sua produzione.