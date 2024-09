Nella mattinata di oggi, 3 agosto, Bang & Olufsen ha presentato Beoplay H100, un nuovo paio di cuffie wireless over-ear di fascia particolarmente elevata (costano 1.499 euro sul nostro mercato), le più lussuose, avanzate e costose dell’azienda danese.

“Beoplay H100 eleva ciò che abbiamo realizzato negli ultimi dieci decenni e definisce il nostro futuro: un’era in cui il suono è fatto per durare. Rappresenta il vero potenziale di ciò che può essere un dispositivo indossabile per l’audio di Bang & Olufsen” ha detto in occasione della presentazione Kristian Teär, amministratore delegato di Bang & Olufsen.

Caratteristiche e particolarità delle cuffie Bang & Olufsen Beoplay H100

Sono particolarmente costose sì, ma sono delle cuffie fatte per durare, sottolinea Bang & Olufsen, che ha realizzato questo prodotto con materiali pregiati, resistenti ed eventualmente aggiustabili o sostituibili, considerando la modularità di alcuni elementi, come la batteria, l’archetto, i cuscinetti, perfino gli altoparlanti. In questo discorso rientra anche Beocare, un programma di garanzia esteso della durata di 5 anni riservato alle Beoplay H100.

Esteticamente sono molto eleganti in tutte e tre le colorazioni disponibili: Sunset Apricot (un rosa dorato), Infinite Black (nero e argento) e Hourglass Sand (grigio e oro). Per renderle il più comode possibile Bang & Olufsen ha realizzato un archetto con degli strati multipli di materiale espanso avvolti in un tessuto a maglia, mentre la pelle di agnello è il materiale degli elementi che si appoggiano sulla pelle, materiale con cui è fatta anche la custodia presente in confezione insieme a un manuale e a due cavi: un cavo da USB-C a USB-C da 1,25 metri e un cavo audio in tessuto da USB-C a jack audio da 3,5 mm, anch’esso lungo 1,25 metri.

Design a parte, il bello delle cuffie Bang & Olufsen Beoplay H100 sta soprattutto nell’hardware e nel software di cui sono dotate. Dietro a due griglie in alluminio, ci sono altrettanti driver elettro-dinamici da 40 mm, in titanio, con audio Hi-Res sintonizzati dai tecnici del suono del produttore. EarSense è una delle chicche di queste cuffie, un equalizzatore che adatta in tempo reale l’audio riprodotto in base a come le si indossa. Non mancano inoltre i classici preset dell’equalizzatore, le opzioni per regolare il suono direttamente dall’app B&O per Android e iOS, oltre all’audio spaziale, con Dolby Atmos e un sistema di tracciamento dei movimenti della testa.

La tecnologia di cancellazione del rumore delle Bang & Olufsen Beoplay H100 fa leva su dieci microfoni per garantire la massima sensibilità ed efficacia, oltre a un’accurata modalità trasparenza e a una riduzione del rumore di fondo e del vento durante le chiamate. Per gestire l’intervento della cancellazione del rumore e le relative transizioni, c’è una manopola aptica posta nella sezione esterna dei padiglioni. Mentre per controllare le altre funzioni delle cuffie, c’è una superficie touch in vetro temperato affiancata da alcuni pulsanti fisici.

Per il resto, le Bang & Olufsen Beoplay H100 sono dotate di Bluetooth 5.3 con codec AAC, SBC e LDAC, di un assistente vocale integrato personalizzabile con l’app companion citata, di connettività multipunto (2 dispositivi contemporaneamente, 3 con un prossimo aggiornamento software che verrà rilasciato nel 2025), di Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, oltre alla certificazione IP53 relativamente a polvere e impermeabilità.

Qualche numero relativo agli ingombri: 188 x 210 x 77 millimetri le dimensioni, 375 grammi il peso. Sono invece 32 le ore di autonomia con cancellazione del rumore attiva, che scendono a 30 attivando l’audio spaziale e il rilevamento dei movimenti della testa, dichiara il produttore, che aggiunge inoltre che bastano 5 minuti di ricarica per 5 ore di riproduzione. Serve invece un’ora per ricaricarle completamente. Bang & Olufsen non ha specificato le condizioni di utilizzo relative a questi dati, per inciso.

Previous Next Fullscreen

Come anticipato, le Bang & Olufsen Beoplay H100 costano 1.499 euro sul mercato italiano, e si possono acquistare direttamente sul sito web del produttore nelle tre colorazioni citate. A breve, ci aspettiamo siano disponibili anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.