Nella mattinata di oggi, 2 settembre 2024, MediaWorld ha lanciato App Days, una nuova promozione disponibile per pochi giorni riservata ai possessori della carta MediaWorld Club che, come intuibile da nome, fanno acquisti tramite l’app del produttore. Contestualmente, ha prorogato inoltre la scadenza del volantino Back to School, ricco di offerte su tanti prodotti tech per tutti, anche per chi non è iscritto al programma di fedeltà di MediaWorld. Per tutti i dettagli e gli sconti più interessanti seguiteci.

Le nuove promozioni di MediaWorld: offerte migliori e cosa sapere

App Days e come approfittarne con la carta MediaWorld Club

Partiamo dall’iscrizione al MediaWorld Club, necessaria per ottenere la carta relativa per approfittare degli sconti della promozione App Days di MediaWorld, è come sempre gratuita ed effettuabile in pochi istanti anche sul sito web del negozio cliccando qui. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento sulla pagina dedicata, in cui ci sono tutti i dettagli, anche relativi al funzionamento e ai premi a cui hanno accesso gli iscritti al MediaWorld Club. Oltre alla promozione App Days in questione, chi ha la carta MediaWorld Club ha accesso ad altri vantaggi di vario genere.

Come anticipato, App Days è una promozione che prevede uno sconto del 10% su tutti i prodotti inclusi, promozione in vigore per pochi giorni, fino alle 23:59 del 5 settembre 2024, per essere precisi. Come intuibile, è valida solo per gli acquisti effettuati sull’app MediaWorld per iOS e Android: sono molti gli sconti su prodotti di vario genere, di cui trovate tutte le informazioni nel link a seguire.

Tutti i dettagli e le offerte della promozione App Days di MediaWorld

Le offerte del Back to School di MediaWorld

Oltre all’App Days, MediaWorld ha lanciato, o meglio, rinnovato la promozione Back to School. C’è tempo fino al 15 settembre 2024 per approfittare dei tanti sconti presenti, di cui trovate una selezione qui sotto.

Questi erano alcuni dei prodotti scontati da MediaWorld per il Back to School, promozione di cui trovate tutto nel link qui sotto e che vi ricordiamo essere in vigore fino al 15 settembre 2024.

Tutte le offerte del Back to School di MediaWorld

