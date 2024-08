L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) in collaborazione con le forze dell’ordine del Vietnam, hanno smantellato quella che era considerata la più grande piattaforma di pirateria mondiale, ovvero Fmovies.

La coalizione di alcuni tra i più importanti studi di Hollywood (e tra i cui membri figurano anche dirigenti di Netflix, Apple TV+, Amazon e Walt Disney Studios), ha annunciato nella giornata di ieri la chiusura del network che, oltre al sito di Fmovies, includeva alcune “piattaforme satellite” come Bflixz, Flixtorz, Movies7 e Myflixer.

Per comprendere quanto era vasta il sistema Fmovies ACE ha stimato che la stessa, tra gennaio 2023 e giugno 2024, ha ottenuto qualcosa come oltre 6,7 miliardi di visite. Secondo le stime, circa un terzo di esse era proveniente dal territorio statunitense.

ACE e polizia vietnamita smantellano Fmovies: il network da più di 370 milioni di visite al mese

La piattaforma di Fmovie era attiva dal 2016 e, nel corso degli ultimi anni, faceva registrare numeri impressionanti, con circa 374 milioni di visite mensili. Queste cifre hanno permesso al network la nomea di rete di pirateria più grande al mondo.

Nel contesto dell’operazione, la polizia vietnamita ha chiuso il provider di hosting Vidsrc.to, direttamente coinvolta nella gestione di Fmovies, oltre ad aver arrestato due cittadini vietnamiti. Il presidente dell’ACE, Charles Rivkin, ha sottolineato come gli sforzi dell’associazione e delle forze dell’ordine hanno portato a una straordinaria vittoria per tutto il settore cinematografico e le persone che lavorano in tale contesto.

Larissa Knapp, vicepresidente esecutivo e responsabile della protezione dei contenuti per la Motion Picture Association (MPA), ha voluto elogiare anche l’operato delle autorità “Elogiamo la polizia di Hanoi per aver collaborato con ACE per chiudere la più grande rete di pirateria al mondo e per aver inviato un potente messaggio deterrente“.

Parole di apprezzamento per quanto avvenuto sono arrivate anche da Ngo Phuong La, presidente della Vietnam Film Development Association (VFDA) che ha affermato come quanto avvenuto aiuterà l’industria cinematografica del paese a crescere più rapidamente e a integrarsi in un contesto globale.

La questione pirateria risulta un grosso problema anche nel nostro paese visto che, con l’inizio del campionato di calcio è stato attuato un nuovo sistema per evitare abusi, ovvero quello che viene definito come Scudo di Stato.