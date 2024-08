I più grandi ricorderanno sicuramente Windows Live Messenger, l’applicazione di messaggistica istantanea di Microsoft, nota con il nome di MSN, che ha letteralmente spopolato nel primo decennio del nuovo millennio (il supporto è terminato infatti nel 2012). Ora arriva la notizia che Instagram e Spotify stanno lavorando a una funzionalità presente su MSN: quella di condividere in tempo reale i brani musicali che si stanno ascoltando.

La nuova funzione che integra Instagram e Spotify

Applicazioni di streaming audio come Spotify (ma anche Apple Music) prevedono già una sorta di integrazione con Instagram. È infatti possibile condividere un brano che stanno ascoltando con quelle applicazioni all’interno di un post o di una storia. Ora Meta e Spotify stanno lavorando a una nuova funzione che permette agli utenti Instagram di mostrare in tempo reale i brani musicali che stanno ascoltando. Oggi è possibile fare qualcosa di simile ma aggiungendo manualmente ogni brano che si vuole condividere.

Molto semplicemente questa funzione permetterà a ciascun utente di collegare il proprio profilo Instagram all’account Spotify. In questo modo si creerà una nota che indica la canzone che l’utente sta ascoltando su Spotify. Tale nota sarà sempre visibile all’interno dei Direct Message (DM) di Instagram o nella schermata del profilo di un utente.

Questa nuova funzionalità Condividi da Spotify è stata individuata da uno sviluppatore e non è attualmente disponibile per gli utenti. Non è chiaro quando verrà distribuita, ma tutto fa pensare che possa accadere a breve. Dalle prime informazioni emerge come gli utenti potranno condividere continuamente i brani che stanno ascoltando e interrompere in qualsiasi momento la condivisione.

Chi ha qualche anno ricorderà come questa funzione fosse presente su MSN e i nostalgici potranno sicuramente apprezzare di ritrovarla su Instagram. Al momento sembra che gli utenti che utilizzano Apple Music saranno esclusi da questa funzionalità. Questa piacevole novità si aggiunge alla recente introduzione di nuovi strumenti creativi prevista da Instagram che mostra la vivacità del social network nell’offrire agli utenti diverse innovazioni.